31.05.2019, 12:09 Uhr

Luftfahrt-Verband IATA trifft sich in Seoul

In Südkoreas Hauptstadt Seoul trifft sich am Wochenende die internationale Luftfahrtbranche. Unter den mehr als 1.000 Teilnehmer werden zahlreiche Airline-Chefs sein. Nach glänzender Stimmung in der Vergangenheit, dürfte dieses Jahr getrübter werden.