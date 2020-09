Fünf Jahre Dieselgate: Kein Ende in Sicht

Am 3. September 2015 knickt VW in den USA ein: "Volkswagen hat in dem Gespräch das Defeat Device vollständig zugegeben", schreiben zwei VW-Mitarbeiter aus den USA an einen größeren E-Mail-Verteiler im Unternehmen. Über Monate hatten sie der US-Umweltbehörde EPA in vielen Gesprächen zu erklären versucht, warum Diesel-Fahrzeuge des Konzerns auf der Straße deutlich mehr Schadstoffe ausstoßen als auf dem Prüfstand. Ohne Erfolg.

Forscher der Universität West Virginia waren dem deutschen Hersteller 2014 bei Testfahrten auf die Schliche gekommen. "Eine fundierte Erklärung für die dramatisch erhöhten NOx-Emissionen kann den Behörden nicht gegeben werden", notiert ein hochrangiger VW-Manager schon damals in einer internen Notiz, die für die Konzernspitze gedacht war.

Winterkorn muss sich vor Gericht verantworten

Aber: Die Wolfsburger VW-Bosse geben sich nach außen hin ahnungslos. Kurz nachdem die EPA am 18. September 2015 in ihrer "Notice of Violation" die Manipulationen öffentlich macht, äußert sich der damalige Konzernchef Martin Winterkorn per Videobotschaft: "Die Unregelmäßigkeiten bei Diesel-Motoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen."

Bis heute lautet die offizielle Version des Konzerns: Winterkorn habe keine frühzeitige Kenntnis gehabt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig sieht das anders. Sie klagt Winterkorn und vier weitere VW-Verantwortliche an. Seit wenigen Tagen ist klar, dass sich der frühere Konzernchef vor Gericht verantworten muss: Wegen des Vorwurfs des "gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs", so das Landgericht Braunschweig.

Verkehrsexperte: Kraftfahrt-Bundesamt ist unterbesetzt

Der sogenannte Abgas-Untersuchungsausschuss beschäftigt sich ab Juli 2016 mit der Frage, ob zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt im Vorfeld des Skandals zu nachlässig umgegangen ist mit VW und Co. Für den Grünen-Verkehrsexperten Oliver Krischer, der für seine Fraktion im Untersuchungsausschuss gesessen hat, liegt rückblickend in der mangelhaften Personalausstattung des KBA ein zentraler Grund für den Skandal: "Im Kraftfahrt-Bundesamt haben 2015 vier Mitarbeiter sämtliche Typengenehmigungen, 800 an der Zahl, für die gesamte Industrie überwacht. Das KBA ist zwar inzwischen im Bereich der Abgasmessung besser geworden, aber es herrscht nach wie vor keine Waffengleichheit mit der Autoindustrie."

Und die gerät nach und nach in den Sog des Skandals: VW, Audi, Porsche – in immer mehr Diesel-Modellen stellen die Behörden unzulässige Abschalteinrichtungen fest. Zunächst in den USA, dann auch in Europa. Noch im September 2015 setzt der damalige Bundesverkehrsminister eine Untersuchungskommission ein, um sich auch die Modelle anderer Hersteller anzusehen.

Auch Daimler und BMW betrügen

Der damalige Daimler-Chef Dieter Zetsche betont im November 2015 unmissverständlich: "Wir haben bei Daimler nie betrügerische Software eingesetzt und werden das auch nicht tun". Heute ist klar: Diese Aussage war falsch. Denn auch bei Modellen des Stuttgarter Herstellers weisen die Behörden unzulässige Abschalteinrichtungen nach. Auch an BMW geht das Thema nicht spurlos vorbei.

Auf einem Diesel-Gipfel im August 2017 verspricht die Autoindustrie, für 5,3 Millionen Diesel-Fahrzeuge bis Ende 2018 Software-Updates zu entwickeln – um die Autos sauberer zu machen, den Stickoxidausstoß zu senken und die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Diese Zusage schraubt die Branche sogar noch auf 6,3 Millionen Autos hoch.

400.000 Diesel-Fahrzeuge immer noch ohne Software-Update

Stand heute haben nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums 400.000 Fahrzeuge noch immer kein Update erhalten. Das KBA habe die von den Herstellern vorgelegte Software allerdings bereits freigegeben, erklärt das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium auf BR-Anfrage.

Eine weitere, zwischen den Herstellern und der Bundesregierung verabredete Maßnahme entwickelt sich nach Informationen von BR Recherche zum Ladenhüter: Die Nachrüstung mit einem zusätzlichen Katalysator-System. Daimler und VW unterstützen Fahrzeughalter, die sich für eine "Hardware-Nachrüstung" entscheiden, mit bis zu 3.000 Euro.

VW-Sprecher: Zukünftige Nachfrage ungewiss

Allerdings ist die Nachfrage gering. Bei VW sind nach Angaben eines Sprechers 85 Anträge auf einen Zuschuss eingegangen, bei Daimler sind es 550. "Die zukünftige Nachfrage hängt aus unserer Sicht von einer Reihe von unsicheren Faktoren ab – insbesondere ob es zonale Fahrverbote für Euro 5 Diesel-Fahrzeuge in großen Städten geben wird", teilte ein Daimler-Sprecher dem BR schriftlich mit. Und er ergänzt: "Die öffentlichen Diskussionen und die rechtlichen Verfahren rund um den Diesel werden die Branche und unser Unternehmen noch länger beschäftigen."

Dafür gibt es mehrere Gründe: Die deutschen Gerichte werden noch länger mit Verfahren von Diesel-Haltern zu tun haben, die gegen verschiedene Hersteller rechtlich vorgegangen sind. In Kürze wird der Europäische Gerichtshof ein Grundsatzurteil zum Themenkomplex Diesel und Abschalteinrichtungen treffen, auf das die Branche gespannt wartet. Neben Winterkorn muss sich auch Audi-Chef Rupert Stadler vor Gericht verantworten – wegen Betrugs. Der Prozess gegen ihn beginnt am 30. September vor dem Landgericht München.

Experten: Dieselgate hat Wandel in der Autoindustrie beschleunigt

"Die Ironie der Geschichte ist, dass der Diesel-Skandal die Antriebswende in der Autoindustrie beschleunigt hat. Wir wären heute nicht da, wo wir sind", sagt Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Peter Mock vom International Council on Clean Transportation (ICCT), das an der Aufdeckung des Diesel-Skandals ebenfalls beteiligt war, sieht das ähnlich: "Der Dieselantrieb hat auf jeden Fall im Zuge des Skandals drastisch an Popularität verloren.

Gleichzeitig gewännen Elektrofahrzeuge massiv an Marktanteilen, sie machten aktuell schon 10 Prozent aller Neuzulassungen aus, so Mock. Vor allem Volkswagen hebt Mock dabei hervor: "VW hat sich ganz konsequent umgestellt von Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge. Denen ist dieser Wandel durch den Skandal aufgezwungen worden."