11.10.2019, 17:56 Uhr

Bayerische Ärzte fordern mehr Medizin-Studienplätze

Der Bedarf an Ärzten steigt. Das wurde zum Auftakt des 78. Bayerischen Ärztetages in München deutlich. Zwar sei die Einführung einer Landarzt-Quote an bayerischen Universitäten ein wichtiger Baustein, nötig seien aber mehr Medizin-Studienplätze.