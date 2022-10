Forschung zu Wasserstoffproduktion: Ministerin besucht Erlangen

"Wasserstoff ist der Treibstoff der Zukunft" steht auf Englisch auf großen Plakaten an den Wänden bei Siemens Energy in Erlangen. Das Unternehmen baut und erprobt hier Elektrolyse-Module für die Herstellung von Wasserstoff. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) informierte sich über die Entwicklungen und sagte bei der Besichtigung, Wasserstoff sei "ein wichtiges Puzzleteil der Energiewende".

Wasserstoff soll grün werden - dank Anlagen im Meer

Nur "grüner Wasserstoff" kann ein Energieträger für die Zukunft sein, darin sind sich alle einig. "Grün" bedeutet, dass er ausschließlich mit regenerativen Energien hergestellt wurde. Deshalb forscht Siemens Energy derzeit an Lösungen für eine Offshore-Wasserstoffproduktion. Der Plan: Elektrolyse-Module sollen direkt an Windräder im Meer angekoppelt werden. So könnte die Windenergie ohne Wandlungsverluste genutzt werden, erklärt der Leiter des Bereichs Nachhaltige Energielösungen bei Siemens Energy, Stefano Innocenzi. Allerdings müssten die Elektrolyse-Module dafür quasi wartungsfrei funktionieren, denn Wartungen seien auf dem Meer viel aufwendiger als an Land, so Innocenzi.

Förderprogramme der Bundesregierung

Die Forschungen dazu werden vom Bundesforschungsministerium unterstützt: mit dem Programm "H2 Mare", in das insgesamt 100 Millionen Euro fließen. Und auch an einem zweiten Forschungsprojekt der Bundesregierung ist Siemens Energy beteiligt: "H2 Giga" soll die Serienproduktion der Elektrolyseure voranbringen. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einer Automatisierung der Herstellung, denn im kommenden Jahr will es eine industrielle Produktion von Elektrolyse-Modulen in Berlin in Betrieb nehmen.

Bauteile teurer als Gold

Der Ausbau der Produktion ist eine wichtige Voraussetzung, damit Wasserstoff wirklich eingesetzt werden kann - zum Beispiel als Treibstoff für Schiffe und Flugzeuge oder in der Stahl- und Chemieindustrie. Doch die Produktion soll auch kostengünstiger werden. Für die Elektrolyse verwendet Siemens Energy eine Membran, die mit Katalysatoren beschichtet ist. Diese sind aus Platin und Iridium. Doch ein Gramm des Übergangsmetalls Iridium kostet rund 200 Euro und ist damit teurer als Gold. Deshalb wird gerade nach Lösungen gesucht, die das teure Iridium und Platin ersetzen. Als einen ersten Schritt hat Siemens Energy aber Wege gefunden, die Stoffe aus alten Anlagen wenigstens zu recyclen.

Wasserstoff als Lösung in der Energiekrise?

Mit der Energiekrise hat das Thema Wasserstoff noch einmal an Bedeutung gewonnen. Denn der Energieträger könnte Deutschland unabhängiger machen von beispielsweise Gasimporten. Die Forschungsministerin will deshalb dieser Schlüsseltechnologie zum Durchbruch verhelfen. Stark-Watzinger sagte: "Wir sehen ja, dass die Nachfrage steigt; das führt dazu, dass mehr investiert wird. Wir als Bundesregierung investieren in die Forschungsfragen, die noch offen sind. Die Technologie ist schon da, jetzt müssen wir sehen, wie wir die Schnelligkeit hinbekommen." Doch bis Wasserstoff in großem Stil als Energieträger zur Verfügung steht, wird es wohl noch einige Jahre dauern.