Forscher: Genug Möglichkeiten, Weizen-Engpässe auszugleichen

Die Nachfrage nach Mehl, Nudeln und Sonnenblumenöl ist derzeit groß. Aber warum hamstern Menschen eigentlich bestimmte Lebensmittel? In der Wissenschaft spricht man dabei von "Verlustaversion", sagt Professor Kai Purnhagen. Er forscht im Bereich Ernährungs- und Lebensmittelrecht am Campus der Uni Bayreuth in Kulmbach.

Ernährungsrechtforscher Purnhagen: "Hamstern ist sinnlos"

Wenn das Gefühl aufkommt, etwas verlieren zu können, dann bekommt es plötzlich einen viel höheren Wert. Ein Phänomen, das auf viele Lebensbereiche zutrifft – und auch auf bestimmte Lebensmittel. Doch das Hamstern, das zu leeren Supermarktregalen führt, sei relativ sinnlos und auch kontraproduktiv, sagt Purnhagen. Denn: Die entsprechenden Produkte würden dadurch letztlich teurer. "Man schafft eine künstliche Nachfrage am Markt, die in einer ohnehin knappen Zeit dazu führt, dass sich die Nachfrage noch einmal deutlich verschärft. Also kommt es noch einmal zu höheren Preisen und somit dreht sich die Preisspirale langfristig weiter. Es wird für jeden teurer", so Purnhagen.