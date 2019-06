Ford will 12.000 Stellen in Europa streichen

General Motors hat es vorgemacht: Im Notfall geht es auch ohne das Europa-Geschäft mit Opel und Vauxhall. Sollte sich die Lage dramatisch zuspitzen, könnte nun auch bei Ford eine ähnliche Entscheidung anstehen.

Verkleinerung und Umstellung auf Elektromobilität

Wegen des gleichen Markennamens wie in den USA scheidet ein Teilverkauf jedoch aus, stattdessen geht es um eine Verkleinerung und Umstellung auf Elektro-Mobilität. Die Verluste waren zuletzt ähnlich hoch wie bei GM, doch aufgeben will Ford nicht.

Zentrale Standorte werden geschlossen

Drastische Einschnitte sollen die Marke in Europa retten, die von der Kölner Zentrale aus gesteuert wird. Standorte in Russland, Frankreich und in Großbritannien, wo Ford eigentlich Marktführer war, werden geschlossen. Seit der Brexit-Abstimmung läuft es dort besonders schlecht. Ein weiteres Werk in der Slowakei wurde verkauft. Das zweite deutsche Werk in Saarlouis verlor eine Schicht. Auch im Forschungszentrum von Aachen wird Personal abgebaut.

Mehr als 3.200 Mitarbeiter scheiden in Deutschland sicher aus

Mehr als 3.200 Mitarbeiter in Deutschland sind bereits ausgeschieden oder haben unterschrieben, dass sie Ford gegen eine Abfindung verlassen. Europa-Chef Stuart Rowley sagte, man führe gute Gespräche mit den Arbeitnehmern, um die Folgen für die Betroffenen zu mildern.

Ford beschäftigt in Deutschland mehr als 24.000 Menschen - knapp 18.000 in Köln, 6000 in Saarlouis und rund 200 in Aachen.