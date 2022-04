Folgen des Ukraine-Kriegs: Wo kommt künftig unsere Energie her?

Wie werden wir möglichst schnell unabhängig von russischem Gas und welche Folgen hat das für die deutsche Wirtschaft? Und: Müssen wir mit weiter steigenden Energiepreisen rechnen? Diese Fragen treiben Politiker und Bürger seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine um.

Die Wirtschafsweise Veronika Grimm zeigt sich im Gespräch mit BR24 zuversichtlich, dass wir es bis Ende des Jahres schaffen, einen Großteil der Energielieferungen aus Russland zu ersetzen. Neben Ersatzbeschaffungen, zum Beispiel Flüssiggas aus anderen Ländern, brauche es dazu aber auch große Anstrengungen Energie einzusparen. Bis zu 20 Prozent könnten weniger verbraucht werden, wenn Verbraucher, Unternehmen und der Staat zusammenhelfen. Veronika Grimm regt dazu einen Aktionsplan "Energieeffizienz" an und rät, finanzielle Anreize zu schaffen, wenn Bürger weniger Energie verbrauchen.

Es wird teuer bei der Energie

100 Prozent aber werden wir nicht bis Ende des Jahres ersetzen können, der Rest müsste dann über andere fossile Energieträger abgedeckt werden, die nicht unbedingt aus Russland kommen müssen. Zum Beispiel Kohle, die statt Gas zur Stromherstellung genutzt wird. Allerdings wird das teuer, befürchtet Veronika Grimm. Solange wir auf die fossilen Energieträger angewiesen seien, werden sich die Preise noch weiter erhöhen. Wie stark die Erhöhung ausfällt, sei derzeit allerdings nicht absehbar.

Zur Überbrückung doch Atomkraft?

Am wichtigsten ist es nach Ansicht der Wirtschaftsweisen jetzt, die erneuerbaren Energien schnell auszubauen und auch die Produktion von grünem Wasserstoff. Bis die Infrastruktur dafür aber steht, braucht es noch eine Übergangslösung. Kurzfristig sei das vor allem erst Mal die Kohle.

Für die nächsten zwei bis fünf Jahre aber kann sich Grimm auch Atomstrom als Brückentechnologie vorstellen. Da habe sie ihre Meinung in den letzten Wochen geändert. Denn bis die erneuerbaren Energien soweit ausgebaut seien, sei der Ersatz durch Kohle oder Öl sehr teuer, da könne der Einsatz von Atomenergie eine Erleichterung schaffen.

Hoffnung grüner Wasserstoff

Hohe Erwartungen hat die Wirtschaftsprofessorin Grimm auch an die Produktion von grünem Wasserstoff. Das sollte aber unbedingt europaweit organisiert werden und auch weltweit eingekauft werden. Denn es gebe bessere Standorte für die Produktion als Deutschland. Der grüne Wasserstoff muss ja an ein Trägermaterial gebunden werden, damit er transportiert werden kann, zum Beispiel an Methanol oder an Ammoniak. Und da sieht die Energieexpertin einen Strukturwandel auf Deutschland zukommen.

Konzentration auf die eigenen Stärken

Da Deutschland kein perfekter Standort ist, um grünen Wasserstoff herzustellen, vermutet die Energieexpertin, dass einige Branchen hier eher verschwinden werden. Sie sieht da vor allem in der chemischen Industrie die Herstellung von Ammoniak als mögliches Beispiel. Ammoniak könnte künftig vermehrt dort produziert werden, wo auch der grüne Wasserstoff entsteht.

Deutschland habe andere Stärken, zum Beispiel im Maschinenbau: Maschinen für die Produktion, den Transport und das Verladen von grünem Wasserstoff – die könnten durchaus vor allem in Deutschland herstellt werden.

Wie entwickeln sich die Energiepreise

In den nächsten Jahren müssen sich die Verbraucher und die Unternehmen vermutlich auf steigende Energiepreise einstellen. Das müsste auf jeden Fall staatlich abgefedert werden, so Grimm. Vor allem für diejenigen, die ein geringes Einkommen haben. Aber sie meint auch, dass sich die Lage wieder entspannen wird, sobald wir den Umstieg auf erneuerbare Energien geschafft haben. Denn die sind deutlich günstiger herzustellen.

Interview und Podcast

Die Interviewreihe "Der Ukraine-Krieg und die Folgen" können Sie jeden Dienstag um 6.50 Uhr und um 7.50 Uhr auf BR24 Radio hören. Die Langfassung finden Sie dann jeweils im BR-Podcastcenter oder der ARD-Audiothek als BR24 Thema des Tages.