Folgen des Ukraine-Kriegs: Weniger Globalisierung und Wohlstand

Der Ukraine-Krieg zeigt uns, viel deutlicher als die Corona-Krise, dass die Globalisierung vermutlich so nicht weitergehen kann und wird. Was bedeutet das für die deutsche Wirtschaft und die Gesellschaft, die jahrzehntelang davon profitiert haben? Wir müssen in vielem umdenken, meint etwa der Außenhandelsexperte Gabriel Felbermayr in der Interview-Reihe "Der Ukraine-Krieg und die Folgen" bei BR24.

Die internationale Arbeitsteilung und der Handel machen Länder voneinander abhängig. Um die Abhängigkeit zuzulassen, braucht es Vertrauen. Und dieses Vertrauen wurde durch den Angriff Russlands auf die Ukraine zerstört. Felbermayr wirkt ernüchtert, wenn er das sagt. Wir waren zu naiv, stellt der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) fest.

Trotzdem kann er sich gerade für Deutschland eine Rückkehr zu einer rein nationalen Wirtschaft nicht vorstellen. Es werde zu einer Regionalisierung kommen: Wir würden mehr mit unseren europäischen Partnern handeln und zusammenarbeiten und mit Ländern, mit denen wir auf´s engste sicherheitspolitisch "verschraubt" seien, so Felbermayr – wie die USA oder Großbritannien, trotz Brexit.

Rohstoffversorgung notfalls staatlich absichern

Allerdings werde das nicht reichen. Denn viele benötigte Rohstoffe bekämen wir nicht aus uns nahestehenden Ländern. In diesem Fall ist nach Ansicht Felbermayrs der Staat gefordert: Er müsse überlegen, wie man die Rohstoffversorgung absichert.

Da brauche es mehr als reine Handelspolitik, also Zölle oder Handelsabkommen. Da müsse die "Diplomatie robuster werden", die Rohstoffländer müssten womöglich mit Entwicklungs- und Militärhilfe unterstützt werden, mehr Druck aufgebaut werden. Immer zusammen mit den Partnern wie der EU oder den USA - das sei nichts, was Deutschland alleine machen könnte.