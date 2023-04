"Folge dem Geld": Wie erkenne ich seriöse Finfluencer?

Das eigene Geld für sich arbeiten lassen. Reich werden, ohne viel dafür tun zu müssen. Mit Anfang 40 in Rente gehen und vom eigenen Vermögen leben. Das sind einige der oft eher fragwürdigen Versprechen, die Finfluencer – also Finanz-Influencer – in sozialen Medien machen. Das Einzige, das Userinnen und User dafür tun müssen, ist ihre Ratschläge zu befolgen. Andere Finfluencer erklären auf Youtube, Instagram und TikTok die Finanzwelt, zum Beispiel, was Aktien, Anleihen und Derivate sind.

Analyse: Inflation treibt junge Menschen zu Finfluencern

Für junge Menschen im deutschsprachigen Raum sind Finfluencer durchaus eine relevante Informationsquelle, wenn es um Finanzentscheidungen geht. Das hat eine Studie der Fachhochschule St. Pölten ergeben. Fast jeder zweite Befragte ist schon einmal einer Empfehlung eines Finfluencers gefolgt und hat danach investiert. Damit dienen die Finanz-Influencer nicht nur als Informationsquelle, sondern können einen Einfluss auf Investment-Entscheidungen junger Menschen haben.

Vor allem im vergangenen Jahr, in dem die Inflation das Leben verteuert hat, haben Finfluencer laut einer Analyse von HypeAuditor einen großen Zuwachs an Followerinnen und Followern bekommen. Die Top Ten der deutschen Finfluencer hat die KI-basierte Analyseplattform HypeAuditor aufgelistet.

Geschäftsmodell vieler Finfluencer: Affiliate-Links

Zu ihnen gehören zum Beispiel die Auftritte von Finanztip. Auf Youtube, mit Podcasts und im eigenen Forum werden Themen rund um Finanzen erklärt, von Eheverträgen, über ETFs bis zur "Kostenfalle Indexmiete". Dabei zeigt das Unternehmen offen, wie es Geld verdient. Einerseits mit einem eigenen Siegel. Empfohlene Anbieter können mit dem Finanztip-Siegel auf ihrer Website werben, wofür Finanztip eine Gebühr erhält.

Andererseits macht das Unternehmen Geld mit sogenannten Affiliate Links, die ein Standard im Online-Geschäft sind. Wenn Nutzerinnen und Nutzer auf den Link unterhalb eines bestimmten Erklärbeitrags klicken und anschließend ein konkretes Investment tätigen, erhält Finanztip für diese Vermittlung eine Vergütung. Nach Angaben des Unternehmens verlinken sie ausschließlich auf Anbieter, die sie vorher geprüft haben.

BaFin: Auch Finfluencer wollen Geld verdienen

Man müsse sich im Klaren darüber sein, dass Finfluencer und Blogger immer auch ein eigenes finanzielles Interesse haben, erklärt Ulf Linke vom Verbraucherschutz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Umsonst gebe es auch hier nichts. Je mehr Follower und Likes Influencer generieren, desto mehr Geld erhalten sie zum Beispiel für die Werbung, die vor Youtube-Videos geschalten wird, erklärt Linke.

Die BaFin kontrolliert Banken und Finanzdienstleister, private Versicherungsunternehmen sowie den Wertpapierhandel. Finanzblogger und Finfluencer fallen nicht in ihre Zuständigkeit, dafür fehlt den Influencern die sogenannte "erlaubnispflichtige Tätigkeit". Trotzdem hat der Experte ein paar Tipps zum Umgang mit ihnen.

Wichtigstes Kriterium für Seriosität: Transparenz

Seriöse Finfluencer würden keine konkreten Anlagetipps geben, erklärt Verbraucherschützer Ulf Linke. "Wenn da wirklich eine einzelne Aktie empfohlen wird, dann ist das eher auffällig", sagt er. Außerdem sollten Verbraucherinnen und Verbraucher hellhörig werden, wenn ein Finfluencer auf einen privaten Messenger-Dienst, wie Whatsapp oder Signal wechseln wollen. Das sei in der Regel nicht seriös.

Seriöse Finfluencer legen Interessenkonflikte offen, indem sie beispielsweise aufzeigen, wenn sie selber investieren und Hintergründe zu einer Gesellschaft, Bilanzen erklären, sagt Linke.

Prüfen: Wer steckt hinter dem Finfluencer-Angebot?

Hintergründe erklären, allgemeines Finanzwissen vermitteln, das wollen auch die "Finanzheldinnen". Sie tauchen ebenfalls in der Liste der Top Ten deutschen Finfluencer auf. Die Initiative ist Teil des Commerzbank-Konzerns, der die beiden Mitarbeiterinnen Katharina Brunsendorf und Alicia Euler bezahlt. Außerdem stellt der Konzern Budget für Werbung und Events zur Verfügung, das jedes Jahr neu beantragt werden muss.

"Geringe" Einnahmen generieren die "Finanzheldinnen" nach eigenen Angaben aus dem Verkauf ihres Buches und aus Vorträgen, die sie halten. "Weitere Einnahmequellen oder Monetarisierung von Content gibt es nicht", heißt es auf BR-Anfrage.

Katharina Brunsendorf und Alicia Euler möchten mit ihren Auftritten in den sozialen Netzwerken nach eigenen Aussagen gezielt Frauen ansprechen. Denn Frauen verdienen im Durchschnitt immer noch weniger als Männer, erhalten dadurch im Alter weniger Rente und sind häufiger von Altersarmut bedroht. Hier setzen die "Finanzheldinnen" an und bieten auf ihren Social-Media-Kanälen, in einem Magazin und einem Podcast Wissen rund um Finanzen. Sie wollen Frauen "in die Lage versetzen, selbst Finanzentscheidungen treffen zu können", heißt es auf ihrer Website.

Finanzentscheidungen sind immer individuell

Auch Lisa Osada informiert vor allem in ihrem Blog "Aktiengramm" und auf Instagram über Finanzthemen. Sie hat sich gegen Youtube entschieden, weil sie weniger gern vor der Kamera steht, sondern lieber schreibt und Grafiken erstellt, "weil ich mich da einfach wohler fühle", erzählt sie. Sie folgt einigen Finfluencern und will mit ihren eigenen Angeboten zeigen, dass "man nicht aus der Finanzbranche stammen muss, um darüber sprechen zu können".

Osada ist Fachinformatikerin mit Börseninteresse, wollte sich mit anderen austauschen und selbst viel Neues lernen, deswegen hat sie ihren eigenen Blog gestartet. Inzwischen generiert ihr anfängliches Hobby auch Einkommen. Wie viele andere Finfluencer, verdient Lisa Osada durch Affiliate-Links Geld mit ihren Angeboten.

Impressum checken: Vorsicht vor Firmensitzen im Ausland

Doch bevor Followerinnen und Follower der Empfehlung eines Finfluencers folgen, sollten sie immer checken, welches Unternehmen hinter den Angeboten steckt. Ist es ein Unternehmen in Deutschland? Dann sei das schon mal ein vorsichtig positives Zeichen. Wenn der Firmensitz aber zum Beispiel in Dubai oder der Karibik liegt, sollte man vorsichtig sein. Auf Instagram und Youtube ist das oft nicht leicht herauszufinden, aber es steht im Impressum der Websites der Finfluencer. Hier könne es sich lohnen, danach zu googlen.

Was sich alle Investorinnen und Investoren fragen sollten, ist: Was ist der Hintergrund hinter dem Kanal und dem Format? Geht es darum, irgendwelche Produkte zu verkaufen? Keinesfalls sollte man ungeprüft auf Links der Finanz-Influencer klicken, sondern immer schauen, ob man nicht auf eine andere Handelsplattform, beispielsweise zu seinem eigenen Online-Broker wechselt, wenn dieser günstiger ist, empfiehlt Verbraucherschützer Linke. Finanzentscheidungen seien immer individuell und nicht kopierbar.

Nicht hetzen lassen: Vergiss "Fomo"

Auch viele Follower und viele Likes seien kein Zeichen für Seriosität, erklärt Linke. Zusätzlich sollte man sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Eine Masche von unseriösen Finfluencern könne sein, dass sie mit der sogenannten Fear of Missing Out, kurz Fomo, ködern. Das ist die Angst, etwas zu verpassen, wenn man nicht schnell genug zugreift.

"Nichts kaufen, was man nicht versteht"

Doch für Finanzentscheidungen solle man sich Zeit nehmen, bestätigt auch Claudia Müller. Außerdem solle man auf keinen Fall etwas kaufen, das man nicht versteht. Die ehemalige Bundesbankerin hat ein eigenes Unternehmen gegründet, mit dem sie Frauen Finanzwissen vermittelt, das Female Finance Forum. Ihr Geschäftsmodell ist so aufgebaut, dass sie in Unternehmen geht und dort Mitarbeiterinnen schult. Dabei bezahlen die Firmen für den Kurs, nicht die Mitarbeiterinnen.

Claudia Müller rät dazu, sich im Zweifelsfall bei öffentlichen Stellen, wie den Verbraucherzentralen oder der Stiftung Warentest beraten zu lassen. Auch die Social-Media-Angebote der Börsen Stuttgart, München und Frankfurt können ihrer Meinung nach gute Quellen für Finanzinformationen sein.