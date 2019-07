Flugverkehr: Boarding soll schneller werden

Die langen Schlangen beim Einsteigen ins Flugzeug sollen bei der Lufthansa bald ein Ende haben. Die Fluggesellschaft hat ein neues System entwickelt, mit dem das Boarding reibungsloser und damit schneller ablaufen soll.

Boarding soll schneller werden, dank WILMA

WILMA ist das Zauberwort. Es steht für Window, Middle, Aisle. Also die Sitze am Fenster, in der Mitte und am Gang. Und genau in dieser Reihenfolge will die Lufthansa künftig die Passagiere auf Kurz- und Mittelstrecken einsteigen lassen. Ausnahmen gibt es für Familien, gemeinsam reisende Gruppen und sogenannte Status-Kunden, also Vielflieger.

Flugzeug von außen nach innen füllen

Dahinter steckt die Idee, das Flugzeug sozusagen von außen nach innen zu füllen. Erst wenn alle Fensterplätze belegt sind, werden die Passagiere auf die Mittelplätze gesetzt und zuletzt an den Gang. Das soll verhindern, dass ständig schon sitzende Fluggäste aufstehen müssen, um andere durchzulassen. Das nämlich frisst einen Großteil der Zeit und führt zu Staus im Flugzeug.

Mehrere Minuten eingespart

Nach Angaben von Lufthansa haben Tests ergeben, dass sich damit pro Einsteigevorgang mehrere Minuten einsparen lassen. Mit dem idealen Boarding beschäftigen sich seit Jahren Mathematiker und Physiker, die zu den unterschiedlichsten Ergebnissen kommen. Vor allem auf dem amerikanischen Kontinent setzen die Airlines auf das sogenannte Zonen-Boarding, bei dem zuerst die Passagiere der hintersten Reihen einsteigen. Am schnellsten gehe es allerdings, so eine Studie der Northwestern University in Chicago, wenn sich die Passagiere nach Betreten des Fliegers die Plätze selbst aussuchen dürfen.