Flugtaxi-Hersteller Lilium: Gegenwind vor Börsenstart

Wenn es um Flugtaxis geht, dann gilt Lilium vielen Beobachtern als weltweit einer der heißesten Kandidaten. Das Unternehmen arbeitet an einem siebensitzigen, elektrisch betriebenen Fluggerät, das in drei Jahren in den kommerziellen Betrieb starten soll, unter anderem in Nürnberg. In den vergangenen Monaten vermeldete Lilium zahlreiche neue Partner, darunter große Infrastruktur-Unternehmen und die brasilianische Fluggesellschaft Azul.

Unfug oder Technikwunder?

Auf der anderen Seite konnte die Firma seine Kritiker bisher nicht zufriedenstellen. Experten etwa aus dem renommierten Think-Tank Bauhaus Luftfahrt waren in einer Studie zu dem Ergebnis gekommen, das Fluggerät von Lilium könne die versprochenen Reichweiten aus technischen Gründen gar nicht schaffen. Eine Einschätzung, der man bei Lilium energisch widerspricht.

Anleger zögern

Nun will die Firma an die Börse, um sich die weitere Finanzierung zu sichern. Dafür fusionierte Lilium mit Qell, einem sogenannten Spac, also einem Börsenmantel. Allerdings kam dabei mit rund 580 Millionen Dollar deutlich weniger Geld herein als erhofft. Zwei Drittel der Qell-Aktionäre gaben ihre Aktien zurück, statt Lilium an die Börse zu folgen.