Flugreisen und Klimaschutz - Was Bayerns Unternehmen tun

Die gute Nachricht vorneweg: Sparsamer Umgang mit Dienstreisen ist betriebswirtschaftlich sinnvoll. Schon aus diesem Grund dürfte die Auseinandersetzung mit deren Notwendigkeit im Eigeninteresse der Unternehmen sein. Durch die Klimaschutzdebatte steigt der öffentliche Druck, vor allem, was Flugreisen betrifft.

Oft keine belastbaren Zahlen

Dienstreisen vermeiden, verringern, kompensieren - irgendwo dazwischen liegt die tägliche Firmenpraxis beim Umgang mit Flugreisen. Zumindest in der Theorie. Doch wer steuern will, braucht belastbare Zahlen und die liegen oft nicht vor. Sie seinen in zu vielen Kostenstellen versteckt, es gäbe keine Zuordnung zu den Reisemitteln, sagt Johannes Auge, Projektleiter der Unternehmensberatungsgesellschaft Baumgroup. Er unterstützt das Umwelt-und Nachhaltigkeitsmanagement vor allem kleiner und mittelgroßer Unternehmen in Bayern und Deutschland.

"Und da sieht es oft gruselig aus. Reisekosten werden in der Finanzbuchhaltung in einer Zahl zusammengefasst, das wars." Johannes Auge, Mobilitätsberater, B.A.U.M. Consult GmbH

Business-Klasse als Statussymbol

Hinzu kommt, was nicht in Zahlen zu fassen ist: Prestige. Der Flug in der Business-Klasse ist ein Statussymbol. Manager, die darauf verzichten, riskieren Reputation unter Kollegen und bei der Kundschaft. Dabei will kaum jemand umweltbelastend reisen, aber alle wollen und müssen meist möglichst schnell ans Ziel. Ein Dilemma. Manche flugintensiven Unternehmen spenden daher zum Ausgleich für Ökoprojekte. Kritiker nennen das "Ablasshandel" oder "greenwashing" und fordern Flugvermeidung als erstes Mittel.

Wie reagieren Bayerns Unternehmen?

Bayerns Unternehmen reagieren unterschiedlich auf die Debatte, wie unsere Umfrage zeigt. Wir kontaktierten 21 Firmen mit Hauptsitz in Bayern, die im DAX und MDax notiert sind. Sie beschäftigen in Bayern, Deutschland und weltweit über eine Million Mitarbeiter. 13 der Unternehmen beantworteten unsere Fragen. Zudem sprachen wir mit der bayerischen Staatsregierung.

Trotz Klimaziel erfassen nur wenige Unternehmen ihre Flugreisekilometer

Obwohl die Mehrheit der Unternehmen sich nach eigenen Angaben wissenschaftsbasierten Klimazielen unterordnet und CO2-Neutralität erreicht hat oder erreichen will, werden die Flugreisekilometer der Mitarbeiter nur von den wenigsten gesondert erfasst. Bei den Unternehmen, die die Zahlen haben, lagen bei Flugreisekilometern pro Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2018 die Deutsche Pfandbriefbank mit 1.666 am niedrigsten, gefolgt von der Allianz SE mit 3.636, gefolgt von der MTU Aero Engines AG mit 4.279 und Munich Re mit 4.297.