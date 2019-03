Flugpreise: So finden Sie die günstigsten Tickets

Oft sprengt der Flugpreis das Reisebudget. Dabei kann ein Flug von München nach New York manchmal sogar günstiger sein als ein Inlandsflug in Deutschland. Wie das geht? Hinter den sich ständig ändernden Flugpreisen steckt ein Algorithmus. Und den kann man austricksen. Dazu müssen Sie nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

Erster Tipp: Wer früher bucht, zahlt weniger

Ein bestimmtes Datum und eine exakte Uhrzeit für die günstigste Buchung gibt es nicht. Etwas eingrenzen kann man den "richtigen Zeitpunkt" allerdings schon. Dabei heißt die Faustregel: Wer früher bucht, zahlt weniger. Das gilt vor allem für Langstreckenflüge. Laut dem Onlinevergleichsportal FareCompare sollte man idealerweise zwischen fünfeinhalb und anderthalb Monaten vor der Abreise buchen.

Bei Inlandsflügen kann man sich etwas mehr Zeit lassen, hier gibt es die günstigsten Tickets ungefähr ein bis drei Monate vor dem Abflug, so FareCompare. Zu früh sollte man also auch nicht unbedingt buchen.

Aber nicht nur darauf kommt es an, behauptet zumindest die Reisebranche. Sie geben zwar keine Auskünfte über den Algorithmus, dafür aber eine Empfehlung. Eine Studie des Reiseportals Expedia und des Reisefinanzdienstleisters Airlines Reporting Corporation mit Sitz in den USA will herausgefunden haben, dass Flüge deutlich günstiger sind, wenn sie am Wochenende gebucht werden. Am günstigsten buchen könne man die Tickets demnach am Sonntag.

Zweiter Tipp: Flexibel sein

Hier gilt: Wer flexibel ist, kann beim Kauf von Flugtickets deutlich sparen. Onlinesuchportale können dabei helfen, günstige Tickets zu finden. Lisa Högden von der Verbraucherzentrale Brandenburg empfiehlt den Preis eines Flugtickets bei unterschiedlichen Anbietern zu vergleichen, darunter auch den Preis auf der Webseite der Anbieterairline selbst.

Auf Onlinesuchportalen kann man nicht nur Flüge für ein konkretes Datum suchen, sondern auch herausfinden, wie viel der gleiche Flug ein paar Tage früher oder später kostet.

Logisch ist, dass der typische Urlaubsflieger nach Mallorca außerhalb der Schulferien deutlich günstiger ist. Aber auch während der Ferienzeit können flexible Reisende sparen: unter der Woche sind die Tickets meist günstiger als am Wochenende. Flüge zu unbeliebten Zeiten, beispielsweise mit Ankunftszeiten mitten in der Nacht, sind oft billiger als tagsüber und auch ein Zwischenstopp kann sich finanziell durchaus lohnen. Allgemeingültige Muster lassen sich aber auch da nicht ableiten, wer flexibel herumprobiert, hat die größten Erfolgschancen.

Dritter Tipp: Am richtigen Ort sein

Selbst schon erlebt: ein Flugticket kann am eigenen Computer einen anderen Preis haben als am Computer eines Bekannten in einer anderen Stadt oder einem anderen Land. Warum? Dazu schweigen die Airlines und es können lediglich Vermutungen angestellt werden. Laut einem ZEIT-Artikel sind teilweise Flüge, die in München gebucht werden, teurer als beispielsweise derselbe Flug gebucht in Berlin. Noch günstiger wird dasselbe Ticket an einem Computer in Polen. Wo wir uns befinden, verrät die IP Adresse. Um Preisdifferenzierung über unseren Aufenthaltsort zu verhindern, kann man versuchen zu tricksen. Die Verbraucherzentrale Brandenburg rät dabei zu sogenannten Tor Browsern oder Proxy Servern. Diese schützen unsere Daten und helfen uns anonym im Netz zu surfen. Und mit ein bisschen Glück, lässt sich so das günstigste Ticket finden.