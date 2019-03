Fluglinie Germania endgültig vor dem Aus?

Als Germania am 4. Februar Insolvenz anmeldete und auf einen Schlag den Flugbetrieb einstellte, hatte das Unternehmen 1.700 Mitarbeiter und eine Flotte von knapp 30 Flugzeugen. Inzwischen zeichnet sich ab: Selbst wenn ein Käufer gefunden wird, dann fiele ein Neustart deutlich bescheidener aus.

Ein Interessent anstatt zehn

In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter ist von knapp zehn Flugzeugen die Rede. Beim vorläufigen Insolvenzverwalter heißt es, für das Gesamtunternehmen inklusive Flugbetrieb und Wartung sei von zahlreichen potentiellen Käufern ein einziger Interessent übrig geblieben.

Zwei weitere Interessenten für den Wartungsbereich

Mit diesem soll es am Mittwoch abschließende Gespräche geben, an denen neben der Insolvenzverwaltung auch die Geschäftsführung von Germania teilnimmt. Daneben gebe es noch zwei Interessenten für Firmenteile wie die Wartung, so Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg.

Nürnberger Flughafen stark betroffen

Die Verhandlungen sind ein Rennen gegen die Zeit. Sollte bis zum 31. März keine Lösung gefunden sein, droht Germania das endgültige Aus. Und damit würde auch der Nürnberger Flughafen einen seiner wichtigsten Kunden verlieren. Die von der Germania-Pleite betroffenen rund 1.700 Mitarbeiter sind noch bis Ende März finanziell abgesichert. Für die Monate Januar, Februar und März wird Insolvenzgeld bezahlt.