Flughafen Nürnberg: mehr Flüge, Ziele und Fluggäste

Nach der langen Durststrecke durch die Corona-Zwangspause geht es beim Nürnberger Albrecht-Dürer-Airport wieder aufwärts. Nach Angaben der Flughafen-Gesellschaft setzen nun auch Ryanair und die Airline Condor wieder verstärkt auf Nürnberg als Drehkreuz für ihre Flugrouten und bauen ihre Flugziele von der Frankenmetropole aus.

Feste Ryanair-Basis in Nürnberg – 13 neue Destinationen

So hat die Fluggesellschaft Ryanair künftig eine Basis am Nürnberger Flughafen. Wie Flughafensprecher Jan Beinßen mitteilt, sind ab heute offiziell zwei Ryanair-Flugzeuge fest in Nürnberg stationiert. Ryanair biete nun 13 neue Strecken an, darunter Dublin und Tallinn. Insgesamt werden in diesem Sommer rund 70 Ziele nonstop angeflogen. Laut Beinßen gewinne der Flughafen damit für Urlauber an Attraktivität.

Täglich nach Mallorca

Auch die Airline Condor fliegt nun wieder täglich ab Nürnberg nach Mallorca. Nach Angaben der Flughafen-Verantwortlichen können im Sommer 2022 bis zu einer halben Million Menschen auf die Insel fliegen. Vier Fluggesellschaften bieten demnach die Verbindung an: Corendon, Ryanair, Eurowings und Condor. In der Hochsaison ab Mitte Mai seien bis zu 46 Abflüge pro Woche geplant.

Die Osterferien bestätigen den positiven Trend. "Rund 150.000 Passagiere werden während der Ferien erwartet. Damit knüpft der Airport an das Niveau vor der Pandemie an", teilte die Flughafengesellschaft mit. Mehr als 1.200 Starts und Landungen von 15 verschiedenen Airlines seien geplant. Verkehrsstärkster Tag werde voraussichtlich Freitag, der 22. April, mit 42 Abflügen. Reiseziel Nummer eins der Urlauber ist auch ab Nürnberg Mallorca mit bis zu 87 Abflügen, gefolgt von Antalya in der Türkei mit bis zu 61 Abflügen.

Vor Corona: Mehr als vier Millionen Urlauber im Jahr

Vom Flughafen aus starteten vor der Pandemie jedes Jahr mehr als vier Millionen Reisende. Beim Airport ist man zuversichtlich, mittelfristig wieder an diesen Erfolg anknüpfen zu können. Einzelheiten zu den neuen Verbindungen will der Flughafen am Vormittag bekannt geben.

