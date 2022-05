Airport Nürnberg spürt "Aufwind" trotz roter Zahlen

Der Flughafen Nürnberg hat 2021 bessere Zahlen geschrieben als noch im ersten Pandemiejahr 2020 – dennoch liegt das Ergebnis deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Krise. Insgesamt nutzten im vergangenen Jahr gerade einmal 1,06 Millionen Passagiere den Nürnberger Flughafen, sagte Flughafengeschäftsführer Michael Hupe bei der Vorstellung der Jahresbilanz.

Vor Corona waren es noch mehr als 4,1 Millionen gewesen. Seinen Verlust reduzierte der Flughafen im Jahr 2021demnach auf 14,9 Millionen Euro. Im ersten Pandemiejahr waren es noch 41,2 Millionen Euro gewesen.

Flughafen Nürnberg nach Corona wieder im Aufwind

Insgesamt sieht sich der Flughafen inzwischen aber wieder im Aufwind: "Die Menschen wollen reisen", so Hupe. Der Osterreiseverkehr sei mit 251.000 Passagieren allein im April gut bis sehr gut verlaufen und habe die Erwartungen übertroffen. Für den Sommer erwartet der Airport Nürnberg erstmals wieder ähnliche Passagierzahlen wie im Vor-Pandemiejahr 2019 und geht davon aus, im Gesamtjahr die 3-Millionen-Marke bei den Fluggastzahlen zu knacken.

In der Jahresprognose hatte der Airport noch mit etwa 2,7 Millionen Passagieren kalkuliert. In der Folge sei es nun eine große Herausforderung, für die Sommermonate genügend Personal zu bekommen.

Ryanair-Basis wichtig fürs Geschäft

Das prognostiziere Plus an Fluggästen führt Hupe vor allem auf das Geschäft mit Ryanair zurück. Die Airline sei klar der Platzhirsch in Nürnberg. Man mache aber nicht wie bei Air Berlin wieder den Fehler, sich ganz in die Hand einer Fluggesellschaft zu begeben.

Ryanair-Flüge machten etwa 30 Prozent der Verbindungen in Nürnberg aus. Der Airport könne eine gute Mischung an Fluggesellschaften anbieten und sei breit genug aufgestellt, so Hupe. Der Anteil an sogenannten Low Cost-Anbietern liege mit 41 Prozent auf einem vernünftigen Niveau.

Inlandsflüge stark zurückgegangen - Fokus auf Europa

Pandemiebedingt dauerhaft verloren hat der Airport Hupes Worten zufolge vor allem bei den Inlandsflügen. Geschäftsreisen fänden kaum mehr statt und seien oftmals durch virtuelle Besprechungen abgelöst worden. Ziel sei es nun, das touristische Verbindungsnetz innerhalb Europas weiter zu verdichten. "Europa können wir", so Hupe mit Blick auf Verbindungen auf die Balearen und ans Mittelmeer. Auch Ziele in Osteuropa wolle man künftig verstärkt in den Blick nehmen.

Außerdem will der Flughafen etwa durch ein neues Beleuchtungskonzept, eine neue Klimaanlage und die Nutzung von Wärme aus einem Biomasse-Blockheizkraftwerk sowie Strom aus einer Solaranlage Energiekosten einsparen.