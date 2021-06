Flughafen München: "Werden wieder alte Höhen erreichen"

Der Flughafen München wird in dieser Woche sein coronabedingt stillgelegtes Terminal 1 wieder öffnen. "Das hat eine hohe symbolische Bedeutung für uns", sagte dazu Flughafenchef Jost Lammers im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2. Lammers schaut optimistisch auf die kommende Reisesaison. "Die Nachfrage zieht an, die Menschen wollen reisen, das Mobilitätsbedürfnis ist da", betonte er.

Flughafen München: "Vor-Corona-Niveau" in einigen Jahren

Lammers geht davon aus, dass der Airport wieder das "Vor-Corona-Niveau" erreichen wird, er glaubt aber, dass es einige Jahre dauern kann. Die Luftfahrt habe eine "enorm tiefe Krise" erlebt, sie habe aber in den vergangenen Jahrzehnten am Ende immer wieder "die Richtung nach oben eingeschlagen", so der Flughafenchef. "Flugzeuge und Passagiere werden wieder alte Höhen erreichen."

Lammers: "Luftfahrt der sicherste Verkehrsträger"

Der Flughafenchef verwies auf die Sicherheit in der Luftfahrt, auch was das Thema Corona angeht: "Die höchsten Sicherheitsstandards, die Filter, die eingesetzt werden, der Luftaustausch - ich glaube, da ist gerade die Luftfahrt der sicherste Verkehrsträger. Und zurecht verdienen wir, dass Menschen wieder reisen können."