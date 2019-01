Flughafen München: Situation am Tag danach

Am "Tag danach" sollte eigentlich alles wieder planmäßig laufen. Der eine oder andere Flug könnte zwar vielleicht noch ausfallen – aber allenfalls im einstelligen Bereich, wie ein Flughafen-Sprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte. Denn nach Streik- oder auch Wintertagen mit vielen Ausfällen kann es noch zu sogenannten Umlaufproblemen kommen. Will heißen: Es kann schon passieren, dass trotz aller Planungen und kalkuliert vorgenommenen Annullierungen gestern doch nicht alle Maschinen und Crews dort sind, wo sie heute auch tatsächlich gebraucht werden.

Signal an Arbeitgeber

Die Kontrollen für Personal und Waren , an denen es gestern Verzögerungen und Warteschlangen gab, sollen heute jedenfalls wieder regulär werden. Die Passagierkontrollen waren am Flughafen München vom Warnstreik sowieso ausgenommen. Verdi wollte mit der Aktion in den laufenden Tarifverhandlungen ein weiteres Signal an die Arbeitgeber senden, wie ein Gewerkschaftssprecher sagt.

Höherer Stundenlohn gefordert

Kernforderung ist die Erhöhung des Stundenlohns im Sicherheitsbereich auf einheitlich 20 Euro, die Arbeitgeberseite lehnt das ab. Nächste Woche werden die Verhandlungen in Berlin fortgesetzt. Zeichnet sich weiter keine Einigung ab, soll es weitere Warnstreiks geben. Auch am Flughafen München sind dann wieder Arbeitsniederlegungen möglich.