Flughafen München: Passagierzahlen steigen, Flüge fehlen

Im vergangenen Jahr sind wieder deutlich mehr Passagiere am Flughafen München abgehoben. Die Zahlen liegen mittlerweile wieder bei rund 70 Prozent des Vorkrisenniveaus. Über 31 Millionen Reisende nutzten das bayerische Drehkreuz , das sind 19 Millionen mehr als noch 2021. Im Vergleich zu anderen deutschen Flughäfen wachse das Verkehrsaufkommen stark überdurchschnittlich, so der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH, Jost Lammers.

Personal und Flugzeuge fehlen, Ticketpreise steigen

Um noch mehr Passagiere befördern zu können, sei aber nicht ausreichend Kabinen- und Bodenpersonal vorhanden. Außerdem fehlten auch Flugzeuge, um die große Nachfrage zu bewältigen. Das Angebot an Reisen sei entsprechend knapp: "Wenn dann sozusagen ein verknapptes Angebot da ist an Flugreisen, dann steigen einfach auch Ticketpreise. Ich glaube, das sehen wir gerade aktuell in diesem Sommer sehr."

Airbus A380 fliegt von München

Um aufkommensstarke Strecken im Nordamerika-Verkehr bedienen zu können, wird die Lufthansa im Sommer auch den Airbus A380 wieder von München aus einsetzen. Insgesamt vier Maschinen sollen hier stationiert werden. Neben London, wo British Airways seine A380 stationiert hat, wird München damit der einzige europäische Heimathafen dieses weltweit größten Passagierflugzeugs sein.

Kleinere Flughäfen wie in Memmingen erholen sich schneller

Die Umsätze der Flughafen München GmbH verdoppelten sich zwar. Nach Steuern und Abschreibungen schreibt das Unternehmen aber immer noch rote Zahlen. Deutlich schneller als der Großflughafen in München erholen sich hingegen einige kleinere Airports. So fertigte der Flughafen im bayerischen Memmingen im vergangenen Jahr knapp zwei Millionen und damit so viele Reisende wie noch nie in seiner Geschichte ab. Auch in diesem Jahr erwartet der Allgäu Airport wieder einen Passagierrekord. Dahinter steckt ein Wandel im deutschen Luftfahrtmarkt. Während sich die Zahl der Geschäftsreisen nur langsam erholt, boomt das Geschäft mit der Kundschaft, die in den Urlaub oder zum Verwandtenbesuch fliegt. Davon profitieren Airlines und Flughäfen, die stark auf diese Klientel ausgerichtet sind.

Droht wieder ein chaotischer Flugsommer?

Egal ob Urlauber oder Geschäftsreisende – vielen Passagieren dürfte der vergangene Sommer in denkbar schlechter Erinnerung geblieben sein. Berge von nicht oder zu spät befördertem Gepäck, zermürbende Warteschlangen an den Flughäfen, überlastete Hotlines, verspätete oder ganz abgesagte Flüge waren Ausdruck einer überforderten Branche. In der Pandemie hatten Unternehmen wie die Lufthansa, aber auch große Flughäfen ihre Belegschaften drastisch verkleinert. Als dann ab dem vergangenen Frühjahr die Buchungen rasant anstiegen, stand nicht genügend Personal zur Verfügung.

In diesem Jahr soll es deutlich besser laufen. So verweist man bei der Lufthansa darauf, dass man derzeit so viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstelle wie noch nie. Auch Münchens Flughafenchef Jost Lammers geht davon aus, dass es in den kommenden Monaten nicht noch einmal zum großen Chaos kommen wird.