Flughafen Memmingen trotz Krise zuversichtlich

Marktnische: Arbeitsmigranten aus Südosteuropa

Der Flughafen profitiert von einem sehr speziellen Angebot und seiner Ausrichtung auf Osteuropa: Krankenschwestern aus der Ukraine, Monteure aus Bulgarien, Erntehelfer aus Rumänien. Wenn in der Sprache der Luftfahrt-Experten von „ethnischen Verkehren“ die Rede ist, dann meinen die Fachleute das, was man früher „Gastarbeiter-Flüge“ genannt hätte. Und speziell auf solche Angebote nach Osteuropa setzt vor allem die ungarische Wizz Air, neben Ryanair der wichtigste Anbieter am Memminger Allgäu-Airport. In der Corona-Krise stabilisiere das – im Vergleich etwa zum Münchener Airport - seit Monaten die Passagierzahlen.

"Mit einer Videokonferenz kannst Du eine Geschäftsreise ersetzen. Du kannst auch mal einen Urlaubsflug nach Malle mal ausfallen lassen. Aber die Familie nicht zu sehen, nur zu telefonieren: Da ist irgendwann der Wunsch auch der Wunsch der persönlichen Nähe da, Und das können wir mit Wizzair und Ryanair bieten." Ralf Schmid, Allgäu Airport

50 Prozent weniger Passagiere

Im vergangenen Jahr nutzten 1,7 Millionen Reisende den Memminger Flughafen, in diesem Jahr werden es laut Schmid etwa 850.000 sein. Mit diesem Rückgang um 50 Prozent würde der Allgäu Airport aber wesentlich besser durch die Krise kommen als die Flughäfen in München und Nürnberg.