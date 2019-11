vor 30 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Flughafen Memmingen erwartet starkes Wachstum

Mit der Klimadiskussion ist auch der Flugverkehr in die Kritik geraten. An den Zahlen lässt sich das aber nicht ablesen. So erwarten viele Flughäfen einen Passagierrekord. Auch der Allgäu Airport Memmingen hält an seinen Wachstumszielen fest.