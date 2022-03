Flughäfen von Warnstreiks lahmgelegt

Der Warnstreik des Flughafen-Sicherheitspersonals trifft die von Corona angeschlagene Luftfahrtbranche hart. Der Airline-Verband BARIG findet das in hohem Maße unverhältnismäßig und appelliert an die Tarifparteien, an diesem Donnerstag in der fünften Verhandlungsrunde endlich eine Lösung zu finden.

Luftverkehrswirtschaft: Ein unfairer Streik

Die Gewerkschaft Verdi argumentiert, es müsse doch möglich sein, dass Flughäfen diese wenigen Beschäftigten anständig bezahlen mit mindestens einem Euro mehr in der Stunde. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen hält dem entgegen, es gehe um weitaus mehr - bei geforderten Lohnangleichungen von bis zu 40 Prozent.

Vertreter der Luftverkehrswirtschaft bezeichnen den Streik als unfair und kritisieren, dass er den Rahmen eines Warnstreiks überspanne:

"Unsere Unternehmen müssen mit großer Kraftanstrengung, begleitet von pandemiebedingt hohen Schulden und den Unsicherheiten der Weltlage, ihre wirtschaftliche Zukunft sichern. Mit der unverhältnismäßigen flächendeckenden Lahmlegung des Luftverkehrs verlässt Verdi die Grundlage einer verantwortungsvollen Tarif- und Arbeitskampfpolitik." Matthias von Randow, Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft

Gute Starts in München

Der Frankfurter Flughafen rief Passagiere auf, gar nicht erst anzureisen wegen der fehlenden Kontrollen. In Hamburg wurden alle Flüge gestrichen. In Köln/ Bonn und Düsseldorf fällt mehr als die Hälfte aus, in Berlin sind es zwei Drittel. Auch in Bremen, Hannover und Stuttgart wird gestreikt.

Gute Chancen haben Umsteiger, die zum Beispiel in München starten, um in Frankfurt weiterzufliegen. Dort bleiben rund 700 solche Transitverbindungen intakt.