Fluggesellschaften bauen ihr Angebot vorsichtig aus

In der Coronakrise ist der Flugverkehr in großen Teilen der Welt fast vollständig zum Erliegen gekommen. Auch in Deutschland sind derzeit nur sehr wenige Flugzeuge unterwegs. In den kommenden Wochen versuchen aber zahlreiche Airlines, ihr Angebot wieder etwas hochzufahren. An Bayerns Flughäfen bereitet man ebenfalls den Neustart vor.

Erste Flüge von Wizz Air ab Memmingen und Nürnberg

Wochenlang gab es am Münchener Flughafen nur ein Notprogramm mit einer Handvoll Flüge pro Tag. Die Airports in Nürnberg und Memmingen waren de facto sogar komplett für den Passagierverkehr geschlossen. Die Ausnahme waren Maschinen zum Beispiel mit Erntehelfern aus Osteuropa an Bord.

Nun aber laufen die Pläne auf Hochtouren, wieder einen – wenn auch bescheidenen – Flugverkehr zu ermöglichen. In Memmingen zum Beispiel bietet Wizz Air erste Passagierflüge an. Auch in Nürnberg gehört der ungarische Billigflieger zu den wichtigsten Kunden. Allerdings gab es dort zuletzt ein Hin- und Her aus Flugankündigungen und Annullierungen.

Lufthansa plant ab Juni Flüge zu 100 Zielen

Auch die Lufthansa fährt wieder hoch. Ab Juni will der deutsche Branchenführer wieder mehr als 100 Ziele ansteuern, wenn auch teilweise nur ein- oder zweimal pro Woche. Condor ist deutlich zurückhaltender und hält bisher am reduzierten Notprogramm fest.

Ryanair legt im Juli wieder richtig los

Gewohnt große Ankündigungen gab es zuletzt von Ryanair. Dort soll es allerdings erst ab Juli wieder richtig losgehen, dann aber will man schnell ein umfassendes Programm anbieten.

Auf die Passagiere kommen erweiterte Sicherheitsregeln zu, etwa eine Maskenpflicht in Terminals und Flugzeugen.