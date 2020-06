Lufthansa fliegt aus dem DAX – Die Folgen

Die Misere der Lufthansa in der Corona-Krise zeigt sich auch am Aktienmarkt. Binnen kürzester Zeit ist der Börsenwert durchgesackt, zeitweise war der gesamte Konzern weniger als 4 Milliarden Euro wert. Die Deutsche Börse AG hat nun reagiert. Da die Lufthansa nicht mehr zu den 45 wertvollsten Unternehmen am hiesigen Aktienmarkt gehört, muss sie nach der sogenannten "Fast Exit"-Regel zum 22. Juni den DAX verlassen, in dem die 30 wichtigsten Aktiengesellschaften des Landes abgebildet sind, sie steigt in den MDAX ab, sozusagen die zweite Börsenliga.

Investoren setzen auf andere DAX-Aktien

Für die Lufthansa hat dieser Abstieg konkrete Folgen. Denn mit dem Rauswurf aus dem DAX wird sie insbesondere für zahlreiche Fonds weniger relevant. Insbesondere Indexfonds, die mit ihrem Aktienportfolio zum Beispiel die Zusammensetzung des DAX abbilden, müssen die Lufthansa-Papiere nun verkaufen. Aber auch für ausländische Investoren, die sich bei ihrem Engagement am DAX als "Schaufenster der deutschen Wirtschaft" orientieren, werden die Anteilsscheine der Lufthansa weniger sichtbar.

Austritt aus DAX auch Prestigeverlust für Lufthansa

Dazu kommt ein eher symbolischer Bedeutungsverlust, der sich materiell schwer messen lässt. Die Lufthansa mit ihrem Kranich-Logo zählt weltweit zu den bekanntesten Marken und steht auch sinnbildlich für die Wirtschaftsnation Deutschland. Seit der Einführung des DAX am 1. Juli 1988 gehörte die Fluggesellschaft zum Club der 30 sogenannten Standardwerte. In wenigen Wochen endet nun diese Mitgliedschaft.