Flugchaos: Wie können Passagiere ihre Reise vorbereiten?

Flugreisende brauchen derzeit starke Nerven. Flughäfen und Airlines haben zu wenig Personal, die Reise in den Urlaub wird so zu einer Geduldsprobe. Besserung ist so schnell nicht in Sicht. Die zurzeit massive Störung des Betriebs wegen fehlender Arbeitskräfte werde die nächsten zwei, drei Monate anhalten, erklärte jüngst Fraport-Chef Stefan Schulte bei einem Pressegespräch in Frankfurt. Deshalb ein paar Tipps.

Möglichst Direktflüge buchen

Bei der Urlaubs-Vorbereitung gilt gerade in diesem Sommer: Eine Reise ist wie eine Kette aus verschiedenen Bausteinen. Und je weniger Bestandteile diese Kette hat, desto weniger kann schiefgehen. So empfiehlt es sich, möglichst Direktflüge zu buchen. Denn mit jeder Umsteige-Verbindung steigt das Risiko, dass man wegen einer Verspätung den Anschluss verpasst, oder dass das Gepäck nicht rechtzeitig umgeladen wird. Bei Umsteigeverbindungen im Ausland kommen außerdem oft noch Sprachbarrieren dazu, die eine schnelle Problemlösung erschweren. Gibt es keine direkten Flugmöglichkeiten, dann sollte man für das Umsteigen ausreichend Zeit einplanen.

Pauschalpakete oder einzelne Bausteine?

Gerade in Zeiten vielfältiger Online-Angebote ist es populärer geworden, sich seine eigene Reise zusammenzustellen und die einzelnen Bausteine wie Flug, Hotel oder Kreuzfahrt einzeln zu buchen. Das sorgt für mehr Flexibilität und möglicherweise auch für eine Geld-Ersparnis, aber auch für ein höheres Risiko. Denn fällt der Flug aus oder verspätet sich dramatisch, dann sind die Reisenden in der Regel auf die Kulanz von Hotel und Kreuzfahrtbetreiber angewiesen. Bei pauschalen Reise-Kombinationen steht dagegen der Anbieter des Pakets im Risiko.

Uhrzeit des Fluges beachten

In diesem Sommer empfehlen manche Fluggesellschaften oder Flughäfen, zwei oder drei Stunden vor dem Flug vor Ort zu sein. Deswegen sollte man sich bei der Buchung genau anschauen, wann der Start geplant ist. Gerade vermeintlich billige Flüge finden oft zu den sogenannten Tagesrandzeiten statt, also zum Beispiel am frühen Morgen. Sollen die Passagiere dann noch Stunden vorher am Airport sein, bedeutet das ein Erscheinen bereits vor dem Morgengrauen. Dazu kommt: Gerade am Morgen starten auch viele Geschäftsreisende, an den Passagierkontrollen stauen sich deshalb besonders viele Menschen.

Das richtige Gepäck und Handgepäck

Es fehlt europaweit an Gepäckladern. Die Branche rechnet deshalb damit, dass in diesem Sommer so viele Koffer wie noch nie verspätet ankommen. Oft türmen sich auch in den Ankunftshallen wahre Gepäckberge. Um Stress zu vermeiden sollten Passagiere ihre Koffer möglichst rechtzeitig aufgeben, viele Fluggesellschaften bieten auch einen Service am Vorabend des Fluges an. Außerdem lässt sich ein Koffer bei der Ankunft schneller orten, wenn er gut sichtbar ist, also zum Beispiel farbig ist oder mit leuchtend bunten Stickern beklebt. Für das Handgepäck bitten die Flughäfen: Nur das Nötigste, und natürlich keine Gegenstände, die nicht mit an Bord dürfen. Denn je länger Mitarbeiter an der Sicherheitskontrolle pro Passagier brauchen, desto länger werden die Warteschlangen.

Corona-Vorschriften nicht vergessen

Auch wenn hierzulande viele Corona-Regeln gelockert wurden – gerade im Ausland gelten oft noch strenge Vorschriften, zum Beispiel bei der Einreise. Deswegen sollte man genau prüfen, ob Tests oder Impfungen vorgeschrieben sind, um böse Überraschungen beim Check-in zu vermeiden. Außerdem sollte man die nötigen Unterlagen bereithalten. Denn die Fluggesellschaften müssen schon vor dem Abflug überprüfen, ob die Passagiere zum Beispiel bei einer Reise in die USA alle Vorschriften erfüllen.