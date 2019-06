Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo will Streik bei Lufthansa ab Juli

"Im Juli werden Streiks durch Kabinenmitarbeiter in Deutschland stattfinden", kündigte Ufo-Vizechef Flohr an. Die zweiwöchige Urabstimmung für die Arbeitsniederlegungen bei Eurowings und Germanwings will die Gewerkschaft in der kommenden Woche starten.

Auch für Streiks bei Lufthansa soll es Flohr zufolge eine Urabstimmung geben. Diese verzögere sich aber um ein paar Wochen, da erst einmal die Forderungen fertiggestellt werden müssten. Ufo-Chefin Sylvia De la Cruz drohte, der Arbeitskampf könne lange dauern, sollte die Lufthansa nicht einlenken.

Streit hatte sich bereits angekündigt

Dass sich der Konflikt zwischen Ufo und der Lufthansa zuspitzen würde, hatte sich zuletzt bereits angedeutet. Die Gewerkschaft hatte der Fluggesellschaft vorgeworfen, Gespräche mit der Kabinengewerkschaft konzernweit abzulehnen.

Insbesondere um die Lufthansa-Tochter Eurowings gibt es Streit. Flohr wirft der Lufthansa vor, absichtlich die Eskalation zu suchen. Nach Ufo-Darstellung haben sich die Gewerkschaft und Eurowings im Tarifkonflikt vor zwei Jahren in einem Schiedsverfahren auf eine Reihe von Tarifverträgen geeinigt. Eurowings habe diese aber nicht anerkannt. Deshalb seien die Gespräche nun ohne brauchbares Ergebnis zu Ende gegangen.

Arbeitskampf im Juli könnte Urlauber hart treffen

Bereits im März hatte Ufo Tarifverträge mit Lufthansa gekündigt und drei Monate vor Ende der Friedenspflicht per 30. Juni mit einem Streik des Kabinenpersonals im Sommer gedroht. Lufthansa hatte die Kündigungen jedoch nicht anerkannt. Nach Ansicht von Lufthansa und Eurowings gilt die Friedenspflicht für die Gewerkschaft also derzeit weiter. Darum ist noch nicht klar, ob Lufthansa gegen die Streiks rechtlich vorgehen wird.

Der Arbeitskampf könnte die Lage bei der Lufthansa weiter verschärfen: Der Konzern hat derzeit ohnehin mit sinkenden Gewinnen zu kämpfen - vor allem wegen der Verluste von Eurowings, die das Unternehmen mit dem Preiskampf in Europa und höheren Kerosinkosten begründet. Vor allem aber dürften Streiks mitten in der Feriensaison für erhebliche Behinderungen im Urlaubsverkehr sorgen.