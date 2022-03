Flug- und Raketen-Abwehr: Bayerische Firmen sind Experten

Es ist gerade einmal knapp eineinhalb Jahre her, da kündigte das Rüstungsunternehmen MBDA in Schrobenhausen den Abbau hunderter Stellen an. Die große Koalition hatte Ende 2020 aus Kostengründen das Aus für das milliardenteure Projekt TLVS beschlossen, an dem MBDA seit Jahren gearbeitet hatte.

Hinter TLVS – die Abkürzung steht für Taktisches Luftverteidigungs-System – steckte die Idee, moderne Radaranlagen mit diversen Flugabwehrsystemen zu vernetzen und in ein System zu integrieren. Damit könnten zum Beispiel angreifende Hubschrauber, Flugzeuge, Drohnen oder Marschflugkörper flächendeckend identifiziert und bekämpft werden.

Von Meads zu TLVS

Die Idee zu einer Modernisierung der deutschen Luftverteidigung ist nicht neu. Nach dem Ende des Kalten Krieges hatte die Bundeswehr gerade in diesem Bereich massiv abgerüstet. Die Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard wurden damals ebenso ausgemustert wie das Raketensystem Roland, die Zahl der verfügbaren Patriot-Systeme wurde auf ein Drittel reduziert.

Als Ersatz wurde ein von Deutschland und den USA gemeinsam entwickeltes System namens Meads entworfen, bei dem auf deutscher Seite MBDA im oberbayerischen Schrobenhausen federführend war. Im Laufe der Entwicklung wurde es in TLVS umbenannt, bevor die Regierung das Projekt stoppte.

MBDA und Diehl als bayerische Flugabwehr-Experten

Inzwischen gibt es bei MBDA wieder die Hoffnung, dass die Regierung ein modifiziertes Konzept des TLVS auf den Weg bringt. Teil des Systems wären Patriot-Raketen, die in der deutschen Variante ebenfalls von MBDA kommen.

Es wäre nach Einschätzung von Experten auch denkbar, weitere Raketensysteme aus Bayern in ein solches Konzept zu integrieren, zum Beispiel die IRIS-T von Diehl aus Nürnberg. Diese Rakete wurde ursprünglich als Bewaffnung für den Eurofighter und damit als sogenannte Luft-Luft-Rakete für Abfangjäger entwickelt. Es gibt aber auch eine Version, die vom Boden aus abgefeuert werden kann. Die IRIS-T gilt unter Militärs als – nach militärischen Maßstäben – vergleichsweise kostengünstig und leistungsfähig und wurde deshalb für den Hersteller zu einer Art Exportschlager. Vor allem andere Nato-Staaten wie Griechenland, Italien oder Spanien haben das System in großen Stückzahlen bestellt.

Israelisches Arrow 3 keine Konkurrenz für TLVS

Konzepte wie das TLVS, die sich auf die Raketen Patriot und IRIS-T stützen, würden vor allem den unteren und mittleren Luftraum abdecken. Ihre Ziele wären zum Beispiel Flugzeuge oder Hubschrauber, die den Militärs als taktische Waffensysteme gelten. Das israelische Arrow 3 ist dagegen ein sogenanntes strategisches System, das auf Bedrohungen aus sehr großer Höhe spezialisiert ist, das sind zum Beispiel Interkontinental-Raketen.