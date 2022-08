Flug-Chaos: Warum haben Condor, TuiFly etc. weniger Probleme?

Weil es an allen Ecken und Enden an Personal fehlt, hat die Lufthansa tausende, ursprünglich für diesen Sommer geplante Flüge abgesagt, zum Unmut der Kundschaft.

Ferienflieger halten Flugpläne ein

Ganz anders haben sich die deutschen Wettbewerber Condor und TuiFly positioniert: Die beiden Ferienflieger erklärten zum Sommerbeginn, man halte am Flugplan fest. TuiFly kündigte sogar zusätzliche Flüge an, um Kunden zu transportieren, die von Annullierungen der Konkurrenz betroffen sind. Bei der Condor hieß es, man habe in der Corona-Zeit – anders als die Lufthansa - kein Personal abgebaut.

Lufthansa hat anderes Geschäftsmodell

Die Lufthansa leidet aber nicht nur unter schlechter Personal-Planung. Als sogenannte Netzwerk-Airline hat sie ein völlig anderes Geschäftsmodell als die Ferienflieger. Sie ist darauf angewiesen, dass an Drehkreuzen wie München oder Frankfurt ein System aus Zubringerflügen und Langstreckenmaschinen wie ein gut eingespieltes Orchester ineinandergreift.

Und sie nutzt vorwiegend Stoßzeiten, also die Stunden, in denen die Flughäfen voll ausgebucht sind. Gerät hier etwas ins Stocken, dann entstehen schnell Verspätungen, die sich wie Wellen über das gesamte System aufschaukeln.