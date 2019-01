Flüchtlingshilfe: Wie Behörden Ehrenamtlichen auf den Nerv gehen

Landsberg am Lech. Hinter der idyllischen Kulisse läuft nicht alles rund. Hans-Hermann Brambach ist sauer. Als ehrenamtlicher Helfer betreut er Asylsuchende. Der 68-Jährige kümmert sich um alle Probleme, die bei den Schutzsuchenden so auftreten. So auch bei der Kommunikation mit Behörden.

"Die legen einem Steine in den Weg, geben einem unwillig Auskünfte. Anträge, die man gestellt hat, verschwinden auch, definitiv, sind plötzlich nicht mehr auffindbar. Und das ist natürlich nervig." Hans-Hermann Brambach, ehemaliger Gymnasiallehrer und ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer

Über einen Spendenaufruf hat er rund ein Dutzend Fahrräder gesammelt, damit Flüchtlinge mobil sind. Die Räder standen zusammengesperrt mit einem Stahlseil neben dem Schuppen einer Asylunterkunft. Dann, erzählt der pensionierte Gymnasiallehrer, kam das Landratsamt mit einem Transporter, hat das Schloss geknackt "und hat sämtliche Räder mitgenommen, obwohl die Asylbewerber gesagt haben, dass die Räder noch gebraucht werden."

Landratsamt entgeht nur knapp Strafanzeige wegen Diebstahls

Das Landratsamt sagt, Herr Brambach sei einer mehrmaligen Aufforderung, den Schuppen zu räumen, nicht nachgekommen. Doch die Räder standen abseits davon im Außenbereich.

"Ich habe ihnen mit einer Anzeige wegen Diebstahl gedroht. Und dann sind sie eingeknickt und haben mir paar Tage später die Räder zurückgebracht und mir dann auch das geknackte Schloss ersetzt. Damit konnten wir dann die Räder für die Asylbewerber wieder fahrbereit machen." Hans-Hermann Brambach

Aber noch viel mehr ärgert ihn der Umgang der Behörden mit seinem Schützling Gabriel Adenomor aus Nigeria. Dem 35-Jährigen hat er Deutsch beigebracht, ihn dabei unterstützt, eine Arbeit und eine Wohnung zu bekommen. "Er hilft mir immer", sagt Adenomor über Brambach.

Leben in der Tennishalle statt selbst Geld zu verdienen

Adenomor war gut integriert. Er hatte sein eigenes Geld verdient, Sozialabgaben und Steuern bezahlt. Sein Asylantrag aber wurde abgelehnt. Die Klage dagegen ist noch offen. Trotzdem hat die Ausländerbehörde des Landratsamtes seine Arbeitserlaubnis nicht verlängert - Job weg, Wohnung weg. Nun lebt er wieder in der Asylunterkunft in einer Tennishalle.

"Jetzt fällt er tatsächlich dem Staat zur Last, unverschuldet, das ist volkswirtschaftlich eigentlich der Gau." Hans-Hermann Brambach, ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer

Im Betrieb klafft jetzt eine Lücke

In Hurlach, ein paar Kilometer außerhalb von Landsberg, ist sein ehemaliger Arbeitgeber. Fast drei Jahre lang war Gabriel bei einer Firma für Fußbodentechnik angestellt. Er hatte sich prima ins Team integriert. Der Chef beschreibt ihn als immer freundlich, gut gelaunt und sehr sorgfältig. Aber von einem Tag auf den anderen musste Gabriel aufhören. Seine Arbeitserlaubnis wurde nicht verlängert. Gerne würde ihn Elias Mandwurf wieder einstellen, doch das verweigern ihm die Behörden.

"Er hat eine ziemlich große Lücke im Betrieb hinterlassen. Es ist ziemlich schwer, jemanden für solche Arbeiten zu finden. Weil es körperlich sehr anstrengend ist. Es gibt wenig Leute, die das noch machen wollen." Elias Mandwurf, Mandwurf Fußbodentechnik, Hurlach

Ohne Identitätsfeststellung keine Arbeitserlaubnis

Hans-Hermann Brambach findet das alles absurd. Er beschwert sich und fragt bei verschiedenen Politikern und beim Bayerischen Innenministerium nach, warum die Arbeitserlaubnis nicht verlängert wird. Das Ministerium teilt ihm mit, das sei eine Ermessensentscheidung der Ausländerbehörde des Landratsamts. Wenn das so ist, warum hat man dann nicht im Rahmen des Ermessens eine Arbeitserlaubnis erteilt? Dazu sagt Landrat Thomas Eichinger:

"Leider konnten wir es nicht. Ich habe nachgeprüft, was die Sachbearbeitung gemacht hat, unser Ermessen ist in dem Fall sehr begrenzt. Es liegt daran, dass Herr Adenomor nicht an seiner Identitätsfeststellung mitgewirkt hat. Wenn wir eine Beschäftigungserlaubnis verlängern oder weiter geben wollen, sind wir daran gebunden, bei einem abgelehnten Asylbewerber, um den es sich hier handelt, dass er mitwirkt an seiner Identitätsfeststellung." Thomas Eichinger, Landrat Landsberg am Lech

Neben Hans-Hermann Brambachs Unterstützung erhält Gabriel Adenomor auch rechtlichen Beistand. Und die Hilfe bei der "Identitätsfeststellung", die das Landratsamt abverlangt, heißt hier wohl: aktiv an der Passersatzbeschaffung mitwirken. Eben das hat aus Sicht Gabriels und seines Anwalts einen besonderen Haken: Mit neuen Reisepapieren verfolgen bayerische Ausländerbehörden bei abgelehnten Asylbewerbern in der Regel weniger das Interesse einer Arbeitserlaubnis. Sondern eher das Ziel, den Aufenthalt im Land rasch zu beenden.

Gabriel möchte aber nicht abgeschoben werden, sondern in Deutschland bleiben - und zurück an seinen Arbeitsplatz. Zudem befindet er sich noch im Asyl-Klageverfahren, ist möglicherweise doch schutzberechtigt. Beim Bayerischen Flüchtlingsrat weiß man, dass andere Landkreise in derartigen Fällen durchaus über den Weg des Ermessens die Arbeitserlaubnis erteilen und aufrechterhalten.

"Wir sehen, dass unter den Landratsämtern sich einige als Hardliner fast auszeichnen, die ihr möglichstes tun, um Integration von Flüchtlingen zu verhindern. Arbeitserlaubnis, Ausbildungserlaubnis, ist natürlich der Königsweg zur Integration. Und wenn das von Seiten der Ausländerbehörden der Landratsämter unterlaufen wird, dann tut man sich keinen Gefallen." Stephan Dünnwald, Bayerischer Flüchtlingsrat

Nach langem Kampf gibt es Arbeitslosengeld

Hans-Hermann Brambach kämpft trotzdem weiter. Nachdem Gabriel fast drei Jahre gearbeitet hat, steht ihm ja Arbeitslosengeld zu, denkt er und telefoniert mit der Agentur für Arbeit. Doch die sagen, dass er nichts bekommen könne.

"Sie begründen die Verweigerung des Arbeitslosengeldes damit, dass er dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht. Das ist in meinen Augen nicht richtig, denn er steht ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Er hat ja auch eine Arbeit gehabt, es ist ja nicht so, dass er sich eine suchen müsste." Hans-Hermann Brambach, ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer

Hans-Hermann Brambach schreibt noch mal an das Innenministerium. Dort wiederholt man die Argumentation:

"Eine der Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld ist aber, dass derjenige den Vermittlungsangeboten der Arbeitsagentur zur Verfügung steht." Stellungnahme Bayerisches Innenministerium

Dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, um Arbeitslosengeld zu beziehen: Dazu bräuchte Gabriel eigentlich die Arbeitserlaubnis des Landratsamts, ohne die er ja gar nicht arbeiten darf. Eine Pattsituation - aber ist diese überhaupt rechtlich gedeckt? Hans-Hermann Brambach gibt nicht auf, stellt zusammen mit seinem Schützling einen Antrag auf Arbeitslosengeld. Und siehe da, nun wird es doch bewilligt.

Lieber würde Gabriel natürlich arbeiten und raus aus der großen Halle der Flüchtlingsunterkunft. Doch seine Zukunft in Deutschland ist ungewiss. Sicher ist: Ohne ehrenamtliche Untersützung wäre er im Kampf mit den Behörden ziemlich aufgeschmissen.