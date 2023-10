Faktenfuchs: Florian von Brunns Renten-Aussagen im Check

Die Behauptung:

Florian von Brunn, SPD: "Ich weiß, die Inflation ist da, aber die zwei letzten Rentenerhöhungen waren die allerhöchsten Rentenerhöhungen der letzten 20 Jahre."

Richtig oder falsch?

Teilweise richtig. Florian von Brunns Aussage stimmt für Westdeutschland, dort sind die zwei zurückliegenden Rentenanpassungen tatsächlich die höchsten seit 20 Jahren. In Ostdeutschland wurden die Renten allerdings am stärksten 2022 und 2016 erhöht. Die diesjährige Anpassung liegt dort an dritter Stelle.

Rentenerhöhungen: Waren die letzten zwei die höchsten?

Die Fakten:

Zuletzt passt die Bundesregierung die Rente 2023 und 2022 an, wesentlich ist dafür vor allem die Entwicklung der Löhne und Gehälter von Arbeitnehmenden, schreibt eine Sprecherin der Deutschen Rentenversicherung dem #Faktenfuchs auf Anfrage. Die Deutsche Rentenversicherung unterscheidet in ihrer Statistik zwischen Ost- und Westdeutschland (siehe Eintrag im FAQ "Wie hoch waren die Rentenanpassungen seit dem Jahr 2000?").

Die Renten in Westdeutschland

Für Westdeutschland hat von Brunn recht. Dort stiegen die Renten 2023 um 4,39 Prozent und im Jahr 2022 um 5,35 Prozent. Das sind im Vergleich der vergangenen 20 Jahre die höchsten Werte. Ähnlich hoch - aber nicht höher als 2022 oder 2023 - war die Rentenanpassung im Jahr 2016 mit 4,25 Prozent.

Die Renten in Ostdeutschland

In Ostdeutschland wurden die Renten 2023 um 5,86 Prozent angepasst, 2022 um 6,12 Prozent. Das sind im Vergleich der vergangenen 20 Jahre hohe Werte - allerdings war die Rentenanpassung im Jahr 2016 dort mit 5,95 Prozent höher als im Jahr 2023.

Von Brunns Aussage der "allerhöchsten Rentenerhöhung" stimmt also in Ostdeutschland nur für das Jahr 2022, nicht für 2023.

2022 war die Rentenanpassung übrigens so hoch wie sehr lange nicht mehr. Laut einer Mitteilung der Deutschen Rentenversicherung fiel seit "annähernd vier Jahrzehnten" keine Rentenanpassung höher aus.