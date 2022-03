Fleischlose Alternative: Schwäbische Metzgerei setzt auf Vegan

Coq au vin, Leberkäse oder Rouladen – in der Metzgerei Diem in Krumbach gibt es Fleisch in allen Variationen. Aber Karl Diem hat auch Produkte im Regal, die gleichzeitig vertraut und doch auch ungewohnt klingen wie Chili sin Carne. "Das ist ein ganz normales Chili, nur verwenden wir dafür eben geschrotete Linsen statt Fleisch", sagt Johannes Diem, Küchenchef und Koch im Hotel des Hauses. Er hat zusammen mit seinem Bruder eine vegane Linie mit Feinkostkonserven entwickelt.

Vegane Produkte auch für Supermärkte

Benedikt Diem hat viel Kontakt mit Supermärkten, denn auch hier verkauft die Familie ihre Wurstwaren. Da hörte er, dass vegane Produkte derzeit so beliebt bei den Kunden seien, dass die Lieferanten kaum mehr hinterherkommen. "Also hat unser Familienrat getagt, wir machen immer so einen kleinen Nachmittagskaffee und dann haben wir uns entschlossen, so was auch zu produzieren", sagt Benedikt Diem. Sein Bruder experimentierte mit ein paar dutzend Speisen, herausgekommen sind sechs verschiedene Gerichte. Verkauft werden die veganen Produkte in rosa Dosen, die Fleischkonserven stecken in grünen.

Metzgerinnung sieht noch keinen großen veganen Trend

Das Metzgerhandwerk Bayern in Augsburg will noch keinen großen Trend hin zu veganen und vegetarischen Produkten erkennen. "Der Großteil der Bevölkerung isst ja Fleisch und wir werden wahrscheinlich kaum einen Veganer überzeugen, in eine Metzgerei zu gehen", sagt Lars Bubnick, der Geschäftsführer des Fleischerverbands Bayern. Aber für einige Metzgereien könnten fleischlose Produkte durchaus eine sinnvolle Ergänzung im Sortiment sein: "Da gibt es Kunden, die dann zum Beispiel für ihren Partner oder auch für ihre Kinder, die sich vegan ernähren, etwas mitnehmen", so Bubnick. Das Metzgerhandwerk will demnächst einen Workshop veranstalten. Dabei sollen Verkostungen stattfinden und Metzger können sich mit Kollegen austauschen, die schon fleischlose Varianten herstellen.

Namen ähneln Fleischprodukten

Auch wenn die Produktnamen ähnlich klingen, die Metzgerei Diem will nicht unbedingt ein Fleischprodukt nachahmen oder gar kopieren. "Da ist ein Unterschied, man hat bei den veganen Produkten ein anderes Mundgefühl. Aber das soll ja auch so sein", sagt Johannes Diem. Am Ende komme es vor allem auf den Geschmack an, der ist dem Koch auf alle Fälle "nicht Wurst".