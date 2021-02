Fitnessstudio geschlossen: Das sind die Rechte der Kunden

Generell gilt: Wenn ein Fitnessstudio nicht öffnen darf, muss der Kunde auch nicht zahlen. "Juristisch gesagt: ohne Leistung keine Zahlung", erklärt Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. "'Der Kunde kann sich aber auch mit dem Fitnessstudio in Verbindung setzen und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden." Beispielsweise könnte der Verbraucher die Zeit hinten dranhängen.

Geld zurück auch im Nachhinein

Wer sich die letzten Monate nicht um den ungenutzten Vertrag gekümmert hat, muss sich keine Sorgen machen: Die Verjährungsfrist in Deutschland beträgt drei Jahre. In dieser Zeit kann das Geld auch im Nachhinein zurückgefordert werden, so Tatjana Halm. Zumindest in Form eines Gutscheins.

Rückzahlung auch als Gutschein möglich

Ein Gutschein? Das geht bei Vertragsbruch eigentlich nicht. Im Zuge der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine Sonderregel eingeführt, um die Fitnessstudios vor dem finanziellem Ruin zu bewahren. Die Studios konnten schließlich nicht ahnen, dass sie ihr Angebot niemals einhalten können, weil eine Pandemie vor der Tür steht. Für Verträge, die vor dem 8. März 2020 abgeschlossen wurden, kann ein Gutschein als vorläufige Kompensation angeboten werden. Bei später abgeschlossenen Verträgen kann der Verbraucher aber sofort auf sein Geld bestehen.

Betroffene sollten handeln

Die Betreiber mancher Fitnessstudios haben sich noch weitere Möglichkeiten überlegt. Die kann man annehmen, verpflichtet ist man dazu aber nicht, sagt Tatjana Halm. Und: Man sollte nicht darauf warten, bis das Studio von selbst auf die Kunden zukommt. "Letztendlich sollte der Verbraucher sich wirklich darum kümmern." Schließlich gebe es auch viele Verbraucher, die selbst auf das Geld angewiesen sind, weil sie im Moment keine Einnahmen haben. "Wer selbst Härtefall ist, hat die Möglichkeit, das dem Fitnessstudio gegenüber geltend zu machen und zu sagen: Ich muss keinen Gutschein hinnehmen. Ich brauch das Geld."

Auch die Studios sind in einer schwierigen Lage

Die Juristin empfiehlt, zunächst das Studio zu kontaktieren und die Situation zu erklären. Die meisten Fitnessstudios seien bemüht, eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Wenn keine Reaktion kommt oder man sich nicht einigen kann, könne man sich im nächsten Schritt auch an die Verbraucherzentralen wenden. Juristische Mittel hingegen sollten – wenn überhaupt – die allerletzte Lösung sein. Schließlich sind auch die Studios selbst in einer schwierigen Lage.

Die Bundesregierung geht übrigens davon aus, dass diese Lage zeitlich begrenzt ist. Wer einen Gutschein als Kompensation erhält, ihn aber bis zum 31.12.2021 nicht einlöst, kann ebenfalls das Geld dafür verlangen.

Voller Beitrag bei eingeschränktem Angebot?

Aber was ist eigentlich mit den Sommermonaten? Da hatten viele Studios wieder geöffnet – jedoch oft mit deutlich reduziertem Kursangebot, ohne Getränke und ohne Sauna.

"Hier käme eine sogenannte Minderung in Betracht", sagt Tatjana Halm. Weil die Leistung geringer war als das, wofür man normalerweise bezahlen würde, könne man den monatlichen Preis reduzieren. Natürlich müsse man genau überlegen, welchen Anteil die jeweiligen Leistungen genau ausmachen. Dieser Betrag kann als Gutschein erstattet werden.

Angst ist kein Grund für vorzeitiges Ausscheiden

Wer aber aus Angst vor einer Ansteckung gar nicht mehr trainieren möchte, kann nicht damit rechnen, das volle Geld zurückzubekommen. Eine spezielle Corona-Regelung für Risikogruppen gibt es auch nicht. Was aber auf geht: Zum vereinbarten Zeitraum aus dem Vertrag ausscheiden – zumindest nach Ansicht der Verbraucherzentralen.

"Im Moment ist es juristisch noch nicht geklärt, ob die Zeit, in der man das Fitnessstudio nicht nutzen konnte, automatisch hinten drangehängt wird", sagt die Tatjana Halm. Darüber werden Gerichte entscheiden. "Wir bei der Verbraucherzentrale Bayern gehen davon aus, dass man diese Zeit nicht einfach hinten dranhängen kann und insofern gilt die ganz normale Kündigungsfrist, die es auch vor Corona schon gegeben hat."