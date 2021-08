"Fischerkrieg am Bodensee": Ein Öko-Krimi von Matthias Moor

Dem Bodensee gehen die Fische aus. Weil der See immer sauberer wird. Den Touristen werden nicht heimische Fische serviert, sondern beispielsweise Felchen, Barsch, Seeforelle und die kommen meist aus dem Ausland. Die Berufsfischer leiden darunter. Eine weitere Plage: Die wachsende Konkurrenz der Kormorane. Das ist der reale Hintergrund für einen regionalen Wirtschaftskrimi von Matthias Moor.

Verschwunden, entführt, ermordet?

Eigentlich will die Protagonistin, die Journalistin Alexandra Kaltenbacher, über die Lage der Berufsfischer am Bodensee berichten. Sie hat keine schönen Erinnerungen an den See. Vor 15 Jahren waren innerhalb von acht Wochen drei Frauen verschwunden. Auch ihre Mutter. Alle beim Joggen, alle in einem Waldstück in Konstanz. Man hat keine Leichen gefunden und keine Täter.

Kormorane fressen den Fischern die Fische weg

Doch der Grund ihres Kommens jetzt ist ein anderer. Die Fischbestände am Bodensee sinken dramatisch. Ein Grund: Die wachsende Population von Kormoranen. Die großen, schwarzen Wasservögel fressen inzwischen mehr als die Berufsfischer am See fangen. Die sehen ihre Existenz bedroht. Alexandras Vater Konrad ist auch Fischer. Er will gegen die wachsende Zahl der Kormorane vorgehen. Gemeinsam mit seinen Kollegen.

Feuer am Bodensee

In der Nacht zünden sie die Nester der Kormorane an verschiedenen Orten an. Am Untersee, im Radolfzeller Aachried, bei Fischbach und am Vorarlberg. So wollen sie die Politik auf ihre Lage aufmerksam machen. Kurze Zeit später bekommt Konrad Kaltenbacher Besuch von der Kripo: "Wir ermitteln nicht nur wegen Brandstiftung, sondern auch wegen eines Tötungsdelikts" wird ihm eröffnet.

Tot im Ried

Denn beim Band ist ein Mann ums Leben gekommen. Und er ist nicht verbrannt, er wurde ermordet. Sein Name: Lars Rick.

Konrads Tochter Alex ist schockiert, als sie davon erfährt. Vor ein paar Tagen hatte sie mit diesem Mann geschlafen. Er hatte das Tattoo, das sie über der Brust trägt - einen Eisvogel in blau und orange- erkannt. Alexandra weiß: Ihre Mutter hatte genau das gleiche Tattoo.

Tattoo als Tathinweis?

Von Lars Rick hatte sie erfahren, dass er schon im Gefängnis war. Dort habe ihm ein Zellengenosse von einer Frau mit genau diesem Tattoo erzählt. Und der meinte, mit der Frau werde er nach seiner Entlassung nach Thailand auswandern. Wurde ihre Mutter also doch nicht ermordet? Doch wo war sie? Und wie passt das mit den anderen Frauen der Mordserie zusammen?

Konrads Boot wird mit einer Axt zerstört

Die Ereignisse überschlagen sich. Das Boot von Konrad Kaltenbacher wird von zwei maskierten Männern mit einer Axt zerschlagen.

Die Tat weckt Erinnerungen in Konrad: Vor einiger Zeit hatte Johannes Brandstätter Löcher in sein Boot geschlagen und den Motor mit Säure übergossen. Der frühere Kollege leitet inzwischen eine Aquakulturanlage. Die versorgt die Restaurants am Bodensee mit gezüchteten Felchen statt mit jenen, die die Berufsfischer fangen.

Hatte Brandstätter etwa was mit Elisabeths Tod zu tun, der Frau seines Rivalen? Oder steckten vermeintliche Naturfreunde dahinter, die ein blutiges Zeichen setzen wollten? Und - welches Geheimnis hat Lars Rick mit in den Tod genommen?

Hintergrund: Der reale Konflikt zwischen Berufsfischern und Ernährungsindustrie

Dieses Buch ist ein fesselnder Öko-Krimi rund um Feindschaft zwischen Industrie und Handwerk, um Rücksichtslosigkeit und Durchsetzungskraft.

"Mit dem Krimi möchte ich der so spannenden wie schwierigen Frage nachgehen wie in Zeiten des Klimawandels eine regionale, nachhaltige und tiergerechte Ernährung aussehen kann. Dann geht es mir darum, auf die wirklich schwierige Lage der Berufsfischerinnen und Berufsfischer nicht nur am Bodensee aufmerksam zu machen. Und schließlich wünsche ich mir mit dem Krimi die polarisierte Diskussion um Aquakultur, Kormorane und Phosphat ein wenig versachlichen zu können." Matthias Moor, Autor "Fischerkrieg am Bodensee"

Fazit: Ein packender Krimi mit realistischem Hintergrund.

Der Preis für die Taschenbuchausgabe beträgt 13,00 €. Das E-Book kostet 9,49 €.