Finanzsanktionen könnten Bayerns Wirtschaft hart treffen

Der Westen hat einige russische Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen. Mit diesen Finanzsanktionen soll Russlands Präsident Wladimir Putin für seinen Angriffskrieg in der Ukraine sanktioniert werden.

Die bayerische Wirtschaft wird der Ausschluss einiger russischer Banken "schwerwiegend" treffen, sagt Manfred Gößl, der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages (BIHK). Der Ausschluss von Swift bei ausgewählten russischen Banken werde dazu führen, dass Zahlungen nicht mehr möglich seien, erklärt Gößl im BR-Interview.

BIHK: 30.000 Arbeitsplätze in Bayern hängen am russischen Export

Beispielsweise könnten bayerische Firmen nun für die verkaufte Ware nach Russland kein Geld in Euro auf ihren Konten erhalten. Im vergangenen Jahr haben die bayerischen Betriebe nach Angaben der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern Waren im Wert von 3,1 Milliarden Euro nach Russland exportiert. Das sind 1,6 Prozent der bayerischen Ausfuhren. Dies entspräche "über den Daumen" etwa 30.000 Arbeitsplätzen, sagt Gößl. "Wir gehen davon aus, dass diese Exporte mehr oder minder zum Erliegen kommen."

Zusätzlich hätten rund 1.200 bayerische Unternehmen Niederlassungen in Russland. Sie stünden nun vor der Herausforderung, dass sie ihre Umsätze, die sie in Russland machen, nicht in den Euro-Raum zurückführen können. "Das heißt, es verbleibt jetzt in Russland." Das werde wahrscheinlich dazu führen, dass die russischen Niederlassungen "nach und nach geschlossen werden".

"Größtes Risiko für Bayerns Wirtschaft: Steigende Gaspreise"

Das eigentliche Thema seien aber die immer weiter steigenden Gaspreise. Diese Entwicklung sei "ganz dramatisch", weil nun auch bayerische Unternehmen, "die mit Russland nichts zu tun haben" leiden, erklärt Gößl. Vor allem energieintensive Branchen, wie Glas, Keramik, Papier, Chemie und Metallverarbeitung kämen bei den hohen Gaspreisen "nicht mehr in den grünen Bereich, sie kämpfen ums Überleben".

Wirtschaftspolitisch sei es nun die höchste Priorität, die Versorgung mit Energie zu sichern und die Energiepreise zu senken, denn hier läge "das mit Abstand größte Risiko für die bayerische Wirtschaft". Deswegen fordert die IHK von der Bundesregierung ein Bundes-Ausfall-Hilfsprogramm für deutsche Firmen mit Niederlassungen in der Ukraine oder Russland.

Der Preis für Gas in Deutschland setzt sich nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums aus drei wesentlichen Bestandteilen zusammen: Dem Einkaufspreis von Gas, den Entgelten für die Netznutzung sowie staatlich veranlassten Preisbestandteilen wie Steuern und anderen Entgelten. Die Bundesregierung könne die Unternehmen hier entlasten, sagt Gößl.

Bayerns Wirtschaft vereint sich in der Krise

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will sich diesen Donnerstag mit Vertretern der bayerischen Wirtschaft zur Krise austauschen. Der Austausch sei wichtig, um "die heimischen Wirtschaftsabläufe zu sichern", heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium. Es sei "besorgniserregend, wie sich aufgrund des Ukraine-Kriegs Teile unserer Wirtschaft nach zwei Jahren Pandemie schon wieder im Krisenmodus befinden".

Mitglieder der Arbeitsgruppe sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums unter anderem die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), IHK, Handwerkskammer, der Handelsverband, der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), Lebensmittelindustrie, die Arbeitsagentur, die LfA Förderbank, der Bayerische Bankenverband, die Energieversorger und Gasnetzbetreiber, Wirtschaftsexperten sowie der Bayerische Wirtschafts-Repräsentant in der Ukraine, Alexander Markus.

Bayerns Handel mit Russland und der Ukraine

Bayerns Unternehmen treiben sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine Handel. Im vergangenen Jahr haben bayerische Betriebe Waren im Wert von 6,3 Milliarden Euro aus Russland importiert, was rund drei Prozent der bayerischen Importe entspricht. Die Ukraine spielt im bayerischen Handel eine kleinere Rolle. Ukrainische Firmen haben im Jahr 2021 Waren im Wert von 705 Millionen Euro aus Bayern bezogen sowie Waren für rund 475 Millionen Euro nach Bayern importiert. Somit steht die Ukraine für 0,3 Prozent des bayerischen Außenhandels.

Vor allem Pkw, Autoteile, Maschinen und chemische Erzeugnisse exportieren bayerische Firmen in die beiden Länder. Russland ist darüber hinaus bedeutend für die bayerische Energieversorgung. 36 Prozent der Erdöl- und Erdgasimporte stammen aus Russland.