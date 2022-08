Finanzprobleme: AOKs fordern Reformen

Etliche Jahre lang profitierten die gesetzlichen Kassen von einer guten Konjunktur, doch im ersten Halbjahr haben die AOKs in Minus gedreht. Auf knapp hundert Millionen Euro summiert sich der Fehlbetrag, den die AOKs in den verschiedenen Bundesländern in den ersten sechs Monaten eingefahren haben.

Einzelne Kassen insolvenzgefährdet

Damit würden Befürchtungen der Kassen bestätigt, erklärte die Chefin des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann. Die Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung die Finanzprobleme in der gesetzlichen Krankenversicherung im nächsten Jahr lösen will, würden nur die größten Löcher notdürftig und kurzfristig stopfen, warnte sie. Vorher hatte bereits die Chefin der AOK Bayern, Irmgard Stippler, gewarnt, einzelne Kassen könnten in Insolvenzgefahr geraten, wenn die Bundesregierung nicht gegensteuert.

Zehn-Milliarden-Lücke bei Hartz IV-Gesundheitskosten

Um die Finanzprobleme zu lindern, fordern die gesetzlichen Kassen vor allem zwei Maßnahmen: Der Bund solle die Gesundheitskosten für Hartz-IV-Bezieher voll aus Steuermitteln tragen. Derzeit klafft hier nach Berechnungen der Kassen eine Lücke von zehn Milliarden Euro, die aus Beitragsgeldern der Berufstätigen geschlossen wird. Außerdem fordern die Kassen, dass die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Arzneimittel absenkt. Änderungen bei den Kosten für Hartz-IV-Bezieher sind im Koalitionsvertrag vereinbart, es gibt dafür aber noch keine konkreten Planungen.