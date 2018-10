Finanzminister beraten über Euro-Rettungsschirm

Einiges spricht dafür, den Euro-Rettungsschirm ESM künftig nicht mehr als Nothelfer für einzelne Banken einzusetzen, wie das nach der Finanzkrise zum Teil geschah. Die meisten notleidenden Banken wurden von ihren eigenen Ländern gerettet.

Abwicklungs-Regime für die Krise

Aber so einfach geht das nicht mehr. Es gibt ein sogenanntes Abwicklungs-Regime mit einer Abwicklungs-Behörde extra für Banken und eine Art Wächterrat bei der EZB. Staaten und Steuerzahler sollen dadurch keine Banken mehr retten müssen. Ob diese neuen Einrichtungen in der Krise auch wirklich funktionieren, weiß man aber nicht. Der Euro-Rettungsschirm ESM hat das auch in Griechenland bewiesen.

Auf dem Weg zum "EWF"?

In der aktuellen Italien-Krise stellt sich für viele die Frage, ob die Euro-Retter auch schon aktiv werden dürfen, bevor ein Land am Abgrund steht. Nach dem Vorbild des Internationalen Währungsfonds IWF könnte so ein Europäischer Währungsfonds EWF entstehen. Doch Kritiker meinen, dass dieses Instrument zu leicht missbraucht werden könnte, wenn Regierungen einfach mehr neue Schulden machen wollen.