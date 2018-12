Finanzinvestoren dringen weiter in die Medizin vor

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung hat dazu eine Auswertung erstellt, deren Ergebnisse sie bedenklich findet. Ärzte und Zahnärzte sollen nicht nur Mediziner sein, sondern auch selbständige Unternehmer, die alleine entscheiden, was für sie und für ihre Patienten das Beste ist – das ist ein Grundgedanke, der seit Jahrzehnten im deutschen Gesundheitswesen gilt.

Private Investorengruppen breiten sich rasant aus

Doch über die Rechtskonstruktion des Medizinischen Versorgungszentrums - kurz MVZ - können seit einigen Jahren auch private Investorengruppen die Versorgung gestalten. Nach einer Auswertung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung breiten sich solche Private-Equity-Firmen in Deutschland rasant aus.

Mindestens 75 MVZ in Hand internationaler Investoren

Nach diesen Daten gibt es inzwischen mindestens 75 auf Zahnmedizin spezialisierte MVZ, die in der Hand von internationalen Investoren sind. Die haben unter anderem in Schweden, Bahrein, der Schweiz und den USA ihren Sitz. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung befürchtet, dass solche Investoren die Behandlung durch angestellte Zahnärzte weit mehr auf Rendite-Optimierung trimmen als es in Praxen der Fall ist, die von freiberuflichen Zahnärzten geführt werden.

Zahnärzte-Spitzenverband fordert strengere Vorgaben

Deswegen fordert der Zahnärzte-Spitzenverband die Bundesregierung auf, den Private-Equity-Firmen im Gesundheitswesen strengere Vorgaben zu machen. Sonst drohe eine Zentralisierung und Industrialisierung, die am Ende vielen Patienten schade, heißt es von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung.