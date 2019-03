Finanzielle Unregelmäßigkeiten – Kanzlei entlastet Wirecard

Eine Prüfung durch die Anwaltskanzlei Rajah & Tann habe ergeben, dass lediglich kleinere Bilanzpositionen für 2017 korrigiert werden müssten, teilte Wirecard mit. Die Untersuchung habe weder Karussellgeschäfte noch Korruption festgestellt. Es gebe auch keine Anhaltspunkte für Straftaten in der deutschen Konzernzentrale. Damit sieht der Zahlungsabwickler Wirecard aus Aschheim bei München den Vorwurf von Korruption und Bilanzfälschung in Singapur entkräftet.

Wirecard hat Vorwürfe stets zurückgewiesen

Ende Januar hatte die "Financial Times" berichtet, dass ein Wirecard-Mitarbeiter in Singapur einen örtlichen Manager beschuldigt habe, Bilanzen zu frisieren. Die Zeitungsberichte gingen mit massiven Kursverlusten der Wirecard-Aktie einher. Wirecard-Chef Markus Braun hat die Anschuldigungen stets als unbegründet zurückgewiesen und sich dabei auch auf eine erste interne Untersuchung berufen.

Aktie von Wirecard schießt in die Höhe

Nach der Veröffentlichung des Berichtes der Anwaltskanzlei schoss der Kurs der im DAX notierten Aktie heute zeitweise um mehr als 30 Prozent in die Höhe. In den vergangenen Wochen waren die Papiere teils drastisch eingebrochen. In Deutschland hegen Finanzaufsicht und Staatsanwaltschaft den Verdacht, dass Marktteilnehmer mit den Vorwürfen den Aktienkurs vorsätzlich manipuliert haben. Deshalb hat die Finanzaufsicht BaFin bei Wirecad so genannte Leerverkäufe verboten. Mit diesen Leerverkäufen können Aktienhändler auf fallende Kurse setzen. Das Verbot gilt bis zum 18. April.

Wirecard verschiebt Bilanz-Pressekonferenz

Eigentlich wollte Wirecard in gut einer Woche seine erste Bilanz als DAX-Konzern vorstellen. Wegen der Bilanzkorrekturen wurde dieser Termin nun auf den 25. April verschoben. Der Vorstand bestätige seine Erwartung, im laufenden Jahr einen Betriebsgewinn von 740 Millionen bis 800 Millionen Euro zu erreichen.