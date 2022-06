Finanzielle Not: Schuldnerberatungen sind stark nachgefragt

Die gemeinnützigen Beratungsstellen von Caritas, Diakonie oder Verbraucherzentralen sind Gradmesser der Krisen. Während der Corona-Pandemie überschuldeten sich Menschen in Folge von Kurzarbeit oder weil Aufträge bei Solo-Selbständigen wegbrachen. Wegen der steigenden Inflation kommt es nun zu mehr Miet- und Energieschulden. Die Beratungsstellen haben im vergangenen Jahr rund 600.000 Betroffene beraten.

Ein Drittel mehr Beratungen

Bis zu einem Drittel mehr Menschen haben die gemeinnützigen Beratungsstellen deutschlandweit in diesem Jahr aufgesucht. Denn ein kleines finanzielles Polster ist bei steigenden Preisen schnell verbraucht. In einer aktuellen Befragung haben die Caritas, die Diakonie Deutschland und die Verbraucherzentralen den Beratungsbedarf ermittelt. Soloselbständige, Personen in Kurzarbeit, aber auch normal Erwerbstätige fragten verstärkt nach Information und Aufklärung nach.

Mehr Ratsuchende mit Miet- und Energieschulden

Vor allem die Beratung zu Miet- und Energieschulden habe rasant zugenommen mit weiter steigender Tendenz, berichtete Roman Schlag von der Caritas für die Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatungsstellen. Immer öfter kämen Betroffene und präsentierten ein Schreiben des Energieversorgers, dass am nächsten Tag der Strom abgeschaltet wird, sagte Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen. Erst bei einem Erstgespräch merke man dann, dass der Haushalt längst überschuldet ist. Was zudem auffiel: Die Problemlagen werden immer komplexer. Die Pandemie habe psychosoziale und psychische Probleme verstärkt, zudem sei die Zahl der Gläubiger pro Fall größer geworden.

Nach wie vor auch Konsum als Ursache

Neben der steigenden Armut gibt es nach wie vor die konsumgetriebene Verschuldung. Gesellschaftlich akzeptiert und auch wirtschaftlich gewollt sei es, Schulden aufzunehmen, um ein Auto, eine Wohnungseinrichtung oder ein Smartphone zu finanzieren. Kurzarbeit oder Krankheit können aber dazu führen, dass die Verbindlichkeiten nicht mehr bedient werden können, schreiben die Verbände. Bei wenig Einkommen werde aus einer kontrollierten Verschuldung eine Überschuldung. Und dann würden viele zu lange versuchen, das Problem selbst zu lösen. Dabei fielen sie auch auf unseriöse Angebote herein. Das führe häufig noch tiefer in die Schuldenfalle.

Forderung nach kostenloser Beratung für alle

Kostenfrei gibt es Hilfe bei den gemeinnützigen Schuldnerberatungsstellen erst, wenn Betroffene Sozialleistungen erhalten. Deshalb kämen die meisten viel zu spät, um sich beraten zu lassen, so die Verbände. Sie fordern deshalb eine kostenlose Schuldnerberatung für alle, die von den Kommunen finanziert werden solle. Diese würden davon profitieren, weil die enormen sozialen Folgekosten ausblieben, sagte Maria Loheide von der Diakonie Deutschland. Allerdings seien die Kommunen bei dieser Forderung vor allem in Verbindung mit einem Rechtsanspruch zurückhaltend.

Mehr Digitalisierung könnte Wartezeiten verringern

Caritas, Diakonie und Verbraucherzentralen fordern zudem einen Ausbau der digitalen Beratungsmöglichkeiten. Gerade jüngere würden heute erwarten, dass sie online mit den Beratungsstellen in Kontakt treten. Mehr Digitalisierung könnte auch die langen Wartezeiten reduzieren. Wem das Wasser bis zum Halse steht, kann nicht Wochen auf einen Termin warten, so das Fazit von Eva Welskop-Deffaa, der Präsidentin des Caritasverbandes.