Finanzhilfe für Frauen: Seriöse Finfluencerinnen finden

Zwei Wörter: Frauen und Finanzen. Wer sie bei Instagram in die Suche eingibt, bekommt rund 50 Angebote, Google spuckt fast 71 Millionen Ergebnisse aus. Das Thema liegt im Trend. Die Botschaften vieler Finanzbloggerinnen und Finfluencer sind zum Beispiel: "Kümmere Dich um Deine Finanzen, sonst landest Du in der Altersarmut! Altersarmut ist weiblich! Kümmere Dich um Deine Finanzen, werde unabhängig und finanziell frei!"

In den sozialen Medien informieren sie rund um die Themen Altersvorsorge, Aktien und Anlagestrategien. Manche bieten zusätzlich Coachings, auch Bootcamps genannt. Gloria Bulla hat so einen Kurs absolviert. Die 30-Jährige lebt in Mannheim und kommt aus einer Unternehmerfamilie. Nach ein paar Jahren im ersten Vertriebsjob interessiert sie sich für die Themen Vermögensaufbau und Alterssicherung und informiert sich über Finanz-Podcasts, Blogs und Bücher.

Finanz-Bootcamp: Grundlagenwissen gegen Bezahlung

Doch sie will mehr und entscheidet sich für einen achtwöchigen Kurs speziell für Frauen. Als sie vom Preis erfährt, wird ihr mulmig zumute, erzählt sie. "Ich dachte für einen Moment: 'Ich bin jetzt auf irgendwelche Trickbetrüger reingefallen und ich überweise irgendwo Geld hin und bekommen nie wieder was.' Da ging es mir echt nicht gut." Für ihr Finanz-Bootcamp hat sie einen mittleren vierstelligen Betrag gezahlt, mehr verrät sie nicht.

Kritik: Finanzangebote sind zu teuer

Finanzheldinnen, Fortunalista, Femance – viele Finanzbloggerinnen haben aus der Finanz-Wissensvermittlung für Frauen ein eigenes Businessmodell gemacht. Natascha Wegelin war eine der ersten mit ihrer Firma Madame Moneypenny. Sie will Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit begleiten, erklärt sie. Dass sie dafür kritisiert wird, dass sie den Preis für ihre Kurse nicht auf ihrer Website publiziert, weiß sie.

Das sei eine bewusste Entscheidung, zum Beispiel könne sich der Preis auch einmal ändern. Richtig sei, dass alle Frauen denselben Betrag bezahlen und er nicht vom Einkommen oder anderem abhänge. "Wer wirklich echtes Interesse daran hat und dafür offen ist, der erfährt den Preis schon, wenn er den wissen muss", sagt Wegelin. Das sei einer der Unterschiede zur provisionsbezogenen Finanzberatung, bei der Kosten nicht immer gleich einsehbar seien.

Studie: Frauen sparen, Männer investieren

Mit der Finanzwissensvermittlung Geld zu verdienen sei legitim, findet Finanzprofessorin Alexandra Niessen-Ruenzi von der Universität Mannheim. Sie forscht zu geschlechtsspezifischen Unterschieden an Finanzmärkten. Eines ihrer Ergebnisse ist, dass Frauen eher sparen und Männer investieren.

Warum das so ist, das untersucht Niessen-Ruenzi weiter. Ein wichtiger Faktor spiele sicher die Sozialisierung in den Haushalten. Umfragen zeigten, dass Väter mit Söhnen über Geldanlage sprechen, mit Töchtern aber seltener. Auch in den Schulen sollten Finanzgrundlagen Teil des Lehrplans sein, fordert die Finanzprofessorin.

Finanzprofessorin: Finfluencerinnen füllen Wissenslücke

Diese mutmaßliche Bildungslücke versuchen Finanzbloggerinnen zu schließen. Für eine wissenschaftliche Untersuchung dieser Angebote fehlten die Daten, erklärt Alexandra Niessen-Ruenzi. Auch die Abwägung, ab wann ein Preis zu hoch ist, sei schwer.

"Aber ist die Alternative, dass die Frauen, die sich dadurch angesprochen fühlen, dann gar nichts tun und passiv bleiben? Dann ist es eben sehr schwer zu beurteilen: Wo ist dann die Grenze? Wann ist es zu teuer? Oder ist es vielleicht trotzdem noch gerechtfertigt?", sagt Niessen-Ruenzi.

Verbraucherschützer: Nicht alle Angebote sind seriös

Wichtig für die Abwägung sei, dass es sich um seriöse Angebote handele. Auf keinen Fall sollte man sich von hohen Zustimmungswerten und vielen Followern blenden lassen, erklärt Ulf Linke vom Verbraucherschutz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die Bundesanstalt kontrolliert Banken und Finanzdienstleister, private Versicherungsunternehmen sowie den Wertpapierhandel. Finanzblogger und Finfluencer fallen nicht in ihre Zuständigkeit, dafür fehlt ihnen die sogenannte erlaubnispflichtige Tätigkeit.

Soziale Medien: Nichts ist umsonst

Trotzdem hat der Verbraucherschützer Tipps zum Umgang mit ihnen. Man müsse sich im Klaren darüber sein, dass Finfluencer und Blogger immer auch ein eigenes finanzielles Interesse haben. Umsonst gebe es auch hier nichts. Je mehr Follower und Likes, desto mehr Geld erhalten Influencer von Youtube, Instagram und Co.

Darüber hinaus geben seriöse Finfluencer keine konkreten Anlagetipps, erklärt Verbraucherschützer Ulf Linke. "Wenn da wirklich eine einzelne Aktie empfohlen wird, dann ist das eher auffällig", sagt er.

Verbraucherschützer: Seriöse Finfluencer arbeiten transparent

Seriöse Quellen legen Interessenkonflikte offen, indem sie beispielsweise aufzeigen, wenn sie selber investieren und Hintergründe zu einer Gesellschaft, Bilanzen etc. erklären, sagt Linke. Prinzipiell findet er es sinnvoll, sich ergänzend zu der Beratung in der Bank zu informieren. Angebote speziell für Frauen könnten "das bestehende Informationsspektrum durchaus ergänzen".

Gender Pay Gap führt zu Gender Pension Gap

Warum es spezielle Angebote für Frauen gibt, hat mehrere Gründe. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben Frauen im Jahr 2021 im Durchschnitt 18 Prozent weniger verdient als Männer. Das nennt sich Gender Pay Gap. Darüber hinaus bleiben sie häufiger bei den Kindern daheim und arbeiten anschließend in Teilzeit.

Das alles führt zum Gender Pension Gap: Laut Bundesfamilienministerium erhalten Frauen durchschnittlich weniger Rente als Männer - im Jahr 2019 waren es 49 Prozent weniger. Damit ist die Gefahr, im Alter arm zu sein, für Frauen größer, besonders in Bayern. Hier waren 2021 mehr als ein Viertel der über 65-jährigen Frauen von Armut bedroht. In keinem anderen Bundesland sind es mehr.

Finanzexpertin: Bloggerinnen unabhängiger als klassische Finanzberater

Außerdem ist Finanzwissen sehr stark mit der eigenen Freiheit verknüpft, Entscheidungen zu treffen, erklärt Finanzprofessorin Christine Laudenbach vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE in Frankfurt. "Das ist was, was uns oft nicht bewusst ist, dass ich Lebensentscheidungen treffen muss, die einfach mal von Geld abhängen." Finanzbloggerinnen und Bootcamps könnten ein Bewusstsein dafür schaffen, auch wenn sie kostenpflichtig seien. Außerdem seien sie unabhängig und es sei kein konkreter Produktverkauf an die Kurse angebunden wie in der klassischen Finanzberatung, erklärt Laudenbach.

Finanzbloggerin: Hilfe zur Selbsthilfe

Das betont auch Margarethe Honisch. Die Münchnerin bietet mit ihrer Firma Fortunalista Online-Kurse zu den Themen Altersvorsorge, Vermögen und Co. speziell für Kundinnen. Sieben Wochen Crashkurs kosten bei ihr 899 Euro. Dafür bietet sie digitale Meetings, Gruppenarbeiten, Feedbackrunden und eben die Anleitung und Begleitung der Frauen. Es sei eine Wissensvermittlung und "Hilfe zur Selbsthilfe" mit dem Ziel, dass jede Teilnehmerin in der Lage sei, ihre Finanzen selbst zu regeln, unabhängig von Banken, Finanzberatern und Partnern.

Das Ziel: Empowerment

Gloria Bulla hat ihren Finanz-Kurs in der Firma von Natascha Wegelin absolviert, Madame Moneypenny. Dass sie am Ende der acht Wochen ein Depot mit Sparplan hatte, war ihr fast nebensächlich. Die Community unter den Teilnehmerinnen war für sie viel wichtiger, erzählt sie. Außerdem habe sich ihre Einstellung zu Geld vollkommen verändert. Früher habe sie immer gedacht, dass man hart arbeiten muss für sein Geld. Dass das Geld aber auch für einen selbst arbeiten kann und wie, das hat sie von dem Kurs mitgenommen.

Außerdem ist sie selbstbewusster geworden, auch im Umgang mit Bankberatern, erzählt Gloria Bulla. Das Bootcamp hat ihr nach eigener Aussage gebracht, was Finanzbloggerin Natascha Wegelin damit erreichen will: Empowerment. Das Thema Finanzen könne unangenehm sein, vor allem zu Beginn, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber am Ende könne es auch Spaß machen, und das sei völlig unabhängig vom Geschlecht. Altersvorsorge gehe jeden etwas an. Deswegen ist Glorias Appell auch, sich nicht auf die staatliche Rente zu verlassen, sondern sich um die eigenen Finanzen und die Altersvorsorge selbst zu kümmern.