Ferienjobs: Worauf man achten muss

Wenn es um die Sozialversicherung geht, schaut es bei Ferienjobs auf den ersten Blick ganz einfach aus. Wer weniger als 70 Tage im Jahr jobbt, ohne dass die Arbeit als Beruf gilt, der braucht nichts an die Kranken- oder Rentenversicherung abzuführen – und der Arbeitgeber auch nicht.

Schutz für Kinder und Jugendliche

Trotzdem gibt es bei Ferienjobs eine ganze Reihe von Regeln zu beachten. Weil Kinderarbeit in Deutschland verboten ist, dürfen Jugendliche überhaupt erst ab 13 Jahren etwas dazuverdienen, bis 15 gilt dabei eine Höchstgrenze von zwei Stunden am Tag. Für 13- bis 14-Jährige kommen also am ehesten Jobs wie Werbung austragen oder kleine Hilfsarbeiten in Frage. Ab dem 15. Lebensjahr können jugendliche Ferienjobber 40 Stunden in der Woche arbeiten, aber der Jugendschutz verbietet für sie Nachtarbeit oder Beschäftigung am Wochenende.

Recht auf Mindestlohn erst ab dem 18. Lebensjahr

Auch bei der Bezahlung gelten für Ferienjobber besondere Regeln. So greift das Recht, nach Mindestlohn bezahlt zu werden, erst ab dem 18. Lebensjahr. Wer unter 18 ist und keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, für den sind also auch Stundenlöhne von fünf oder sechs Euro legal. Gewerkschaften empfehlen allerdings auch jüngeren Ferienjobbern, sich zu erkundigen, welcher Stundenlohn in der jeweiligen Branche üblich ist.

Mini-Job und Midi-Job? Das ist hier die Frage

Wer über einen längeren Zeitraum eine Aushilfstätigkeit leistet, aber nicht mehr als 450 Euro im Monat verdient, fällt unter die Regeln für Minijobs. Dafür werden üblicherweise pauschal Beiträge zur Sozialversicherung abgeführt. In der Einkommens-Spanne von 450 bis 850 Euro gelten für die sogenannten Midi-Jobs ähnliche Regeln wie für die Mini-Jobs, allerdings werden höhere Sozialversicherungsbeiträge fällig.

Auskünfte über Regelungen zu Ferienjobs gibt es unter anderem von der Minijob-Zentrale, den Industrie- und Handelskammern und den Rentenversicherern – auch übers Internet.