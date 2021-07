Ferienjobs im Sommer: Worauf man achten sollte

Wer in diesem Sommer einen Ferienjob sucht, hat in einigen Betrieben wahrscheinlich so gute Karten wie noch nie. Denn Hotels, Wirtshäuser und Restaurants suchen weiter jede Menge Mitarbeiter, durch die Corona-Krise haben sie teils viel Personal an andere Branchen verloren. "Wir sind froh über jeden, den wir bekommen können", sagt etwa Thomas Geppert, der bayerische Landesgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga).

Nicht wenige Beschäftigte aus der Gastronomie sind in den Einzelhandel gewechselt. Trotzdem suchen auch Supermärkte oder der kleine Laden ums Eck weiter Ferienjobber – Corona habe da nichts geändert, bestätigt Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern. "Auch, wenn kein Zettel aushängt, kann ich nur empfehlen: Nachfragen."

Der Bedarf sei auch deshalb groß, weil nach dem Lockdown inzwischen wieder mehr Menschen zum Bummeln und Einkaufen gingen. Außerdem dürfe man auch nicht vergessen, dass jemand kurzfristig ausfallen könnte und eine Ferienjob-Stelle wieder frei wird.

Nur wenige und leichte Arbeiten für Kinder im Ferienjob erlaubt

So leicht man möglicherweise mit einem kurzen Gespräch einen Ferienjob ergattert - es gibt trotzdem einige rechtliche Punkte zu beachten. Vor allem ist das Alter wichtig, denn der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Kindern und Jugendlichen. Die entscheidenden Altersgrenzen sind 13 und 15 Jahre.

Laut Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) ist ein Ferienjob erst ab einem Alter von 13 Jahren möglich – und dann auch nur stark eingeschränkt. Für 13- und 14-Jährige (Kinder) darf die Tätigkeit nicht zu schwer sein und die Eltern müssen zustimmen. Der Klassiker ist zum Beispiel Zeitungen austragen.

Erlaubt sind maximal zwei Stunden pro Tag, Nachtarbeit (zwischen 18 und acht Uhr) ist verboten. Eine Ausnahme gilt für landwirtschaftliche Familienbetriebe, hier sind drei Stunden pro Tag erlaubt.

Jugendliche dürfen länger im Ferienjob arbeiten

Als Jugendliche stuft das Gesetz alle zwischen dem 15. und 18. Geburtstag ein. Für sie liegt die Obergrenze pro Kalenderjahr bei vier Wochen Arbeitszeit in den Schulferien. Täglich sind bis zu acht Stunden möglich, wöchentlich maximal 40 Stunden. Daraus ergibt sich das Recht auf eine Fünftagewoche.

Auch für Jugendliche ist eine Nachtruhe zwischen 20.00 und 6.00 Uhr vorgesehen. Ausnahmen: Ab einem Alter von 16 Jahren dürfen sie unter anderem auch bis 22.00 Uhr in der Gastronomie oder ab 5.00 Uhr in Bäckereien arbeiten, mit 17 Jahren dort auch bereits ab 4.00 Uhr.

Auch im Ferienjob gibt es Urlaub und Lohn bei Krankheit

Ausgeschlossen von Ferienjobs ist das Wochenende, allerdings sieht das Gesetz auch hier Sonderfälle vor, zum Beispiel in Krankenhäusern, Bäckereien, Gaststätten, Landwirtschaft und weiteren Bereichen. Im Zweifel kann die komplette Liste in den Paragraphen 16 und 17 des Jugendarbeitsschutzgesetzes nachgelesen werden.

Darüber hinaus haben Ferienjobber Anspruch auf Urlaub, je nach Alter und Umfang der Tätigkeit. Auch ausreichend Pausen sind vorgeschrieben, genauso muss der Lohn weitergezahlt werden, wenn jemand krank wird.

Ferienjobber sind bei Unfällen über den Betrieb versichert

Apropos Krankheit: Die Arbeitgeber müssen alle Ferienjobber über den Betrieb unfallversichern. Damit greift die gesetzliche Unfallversicherung nicht nur bei Verletzungen während der Tätigkeit, sondern ebenfalls bei Unfällen auf dem Arbeitsweg oder nach Hause.

Wegen der Pandemie können je nach Betrieb verschiedene Corona-Schutzmaßnahmen gelten, an die sich Ferienjobber wie alle anderen Beschäftigten auch halten müssen.

Wenige Abgaben und Steuern dank Minijob

Wer sich in den Ferien etwas dazuverdient, macht das meist im Rahmen eines Minijobs. Damit sind bis zu 450 Euro pro Monat möglich, für die keine Steuern und Sozialabgaben anfallen. Zudem sind Schülerinnen und Schüler meist ohnehin in der Krankenversicherung ihrer Eltern mitversichert. Für die Rentenversicherungen sind hingegen Beiträge zu zahlen, auf Wunsch kann aber eine Befreiung davon beantragt werden.

Ist man dagegen in seltenen Fällen nicht als Minijobber beschäftigt ist, muss möglicherweise zunächst Einkommensteuer gezahlt werden. Diese Abgabe lässt sich im Folgejahr aber mit einer Lohnsteuererklärung zurückholen. Jedem steht ein jährlicher Grundfreibetrag von 9.744 Euro (2021) zu. Erst wenn mehr Einnahmen pro Jahr anfallen, darf der Staat tatsächlich Steuern einbehalten. Um solchen Papierkram aber von vornherein zu vermeiden, hilft die Einstufung als Minijobber.

Hat man die Auswahl zwischen mehreren Ferienjobs, kann sich die Frage nach der Bezahlung durchaus lohnen. Denn einen Anspruch auf den Mindestlohn gibt es erst ab 18 Jahren – und so könnte es je nach Chef und Chefin kleinere Unterschiede beim Gehalt geben.