Ferienhaus: Vorsicht vor Betrügern!

Wer jetzt noch kurzfristig in der Sommerzeit ein Ferienhaus buchen will, wird in beliebten Zielen nicht mehr allzu viele Angebote finden. Umso mehr freut sich der Urlaubssuchende, wenn er im Internet ein schönes Domizil entdeckt und dann auch noch zu einem unglaublich günstigen Preis. Doch Vorsicht, oft steckt dahinter ein Betrug.

Die Masche ist fast immer die gleiche: Die Betrugs-Webseiten bieten schöne Ferienhäuser und Ferienwohnungen zu einem tollen Preis. Der Urlaubswillige denkt, er macht ein Schnäppchen. Ist dann die hohe Anzahlung überwiesen, hört der Kunde plötzlich nichts mehr von der Agentur. Das Geld ist weg. Die Betrüger sitzen oft im Ausland und sind schwer zu fassen, beklagt der Verband Deutscher Ferienhausagenturen.

Ferienhäuser sind seit Beginn der Corona-Pandemie besonders beliebt

Um solchen gefälschten Angeboten gar nicht erst auf den Leim zu gehen, hat der Verband jetzt seine Informations-Internetseite "Gemeinsam-gegen-Ferienhausbetrug.de" gestartet. Hier findet der Verbraucher eine Checkliste: Wenn ein Ferienhaus beispielsweise laut Belegungskalender über lange Zeit frei ist, sollte man misstrauisch werden, ebenso, wenn der Preis fast zu schön ist, um wahr sein zu können. Auch ein unvollständiges Impressum kann einen Hinweis geben, dass etwas nicht stimmt. Wer bereits auf Betrüger hereingefallen ist, findet hier ebenfalls Ratschläge.

Dem Verband wurden nach eigenen Angaben in den vergangenen zweieinhalb Jahren Betrugsschäden in zweistelliger Millionenhöhe gemeldet. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Ferienhäuser besonders beliebt, deshalb werden auch die Betrugsfälle mehr. Doch hatten sich die Betrüger im vergangenen Jahr noch auf deutsche Ziele wie das Allgäu und die Bodenseeregion konzentriert, bieten sie derzeit insbesondere auf Mallorca Feriendomizile an mit denen sie die Touristen abzocken wollen.