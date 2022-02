Ferienhaus in Deutschland: Gefragt und teuer

Es zeichnet sich bereits ab, dass es in manchen Regionen auch in diesem Jahr eng werden könnte. Nach Angaben von "Holidu" sind die Unterkünfte in beliebten Ostsee-Zielen für August schon jetzt bis zu 70 Prozent ausgebucht.

Preise rund 25 Prozent gestiegen

Die starke Nachfrage hat die Ferienhaus-Vermieter in Deutschland auch kräftig an der Preisschraube drehen lassen. Im Schnitt sind die Unterkünfte um ein Viertel teurer als noch vor Corona. Allerdings schwanken die Preise beachtlich: Eine Ferienwohnung kostet auf Sylt oder in Garmisch-Partenkirchen pro Nacht durchschnittlich rund 190 Euro. Im Allgäu sind es 125 Euro. Günstig ist es dagegen in der Rhön oder im Bayerischen Wald mit durchschnittlichen Preisen von 75 beziehungsweise 83 Euro.