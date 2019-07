Fehler vermeiden - So bleiben Akkus länger fit

Wir sind in der offenen Werkstatt Erfindergarden in München. Mit einer Akkusäge schneidet der Chef Andreas Kopp eine Holzplatte zurecht. Ohne akkubetriebene Geräte geht hier nichts. Damit sie lange halten, ist richtiges Laden wichtig.

"Wenn der Akku leer ist, kommt er ins Ladegerät und wenn er voll ist, tue ich ihn wieder ins Werkzeug. Ich habe noch keine große Strategie dabei." Andreas Kopp, Erfindergarden

Kühl und trocken – so mögen es Akkus am liebsten

Keine große Ladestrategie – damit ist Andreas Kopp nicht alleine. Dabei macht er schon vieles richtig. Er lädt seine Akkus an einem trockenen und kühlen Ort auf. Nächster Tipp: Ist er voll, sollte man den Akku aus der Ladeschale nehmen. Sonst besteht die Gefahr, dass er überhitzt. Viele Geräte haben zwar ein intelligentes Batterieladesystem, das das verhindern soll, aber: Sicher ist sicher.

Akku beim Laden immer im Blick behalten

"Wir empfehlen, insbesondere bei den sehr starken Akkus, die nur beobachtet zu laden, also tagsüber wenn Sie in der Nähe sind. Wenn es in der Nacht Probleme gibt, können Sie nicht einschreiten. Und einen brennenden oder explodierenden Akku können Sie kaum löschen." Christiane Böttcher-Tiedemann, Stiftung Warentest

Selten genutzte Geräte regelmäßig an den Strom hängen

Weiterer Tipp, um die Lebensdauer zu erhöhen: Selten genutzte Geräte sollte man am besten zweimal pro Jahr an den Strom hängen. Außerdem sollte man darauf achten, dass der Akku nicht zu heiß wird. Langes Arbeiten oder Stehen lassen in der Sonne tut ihm nicht gut.

Je jünger der Akku, desto besser

Und: Man sollte Werkzeugakkus nicht an einem Ort mit Erschütterungen lagern. Eine Werkbank ist also ungeeignet. Und dann ist da noch die Sache mit dem Lebensalter. Lagert der Akku schon lange im Baumarkt, hat er bereits Power verloren.

"Je jünger der Akku, desto besser. Bei einigen Marken können Sie das Herstellungsjahr am Typenschild des Akkus erkennen. Ansonsten beim Verkäufer nachfragen." Christiane Böttcher-Tiedemann, Stiftung Warentest

Bei seinem Werkzeug verfolgt Andreas Kopp vom Erfindergarden jetzt eine Strategie für mehr Leistung. Er will bald in neue Geräte investieren und in einen besonders starken Akku, der auf alle passt. Das schont die Umwelt, weil man nicht für jedes Gerät einen extra Akku braucht. Und den Geldbeutel, denn ein hochwertiger ist günstiger und besser als mehrere einfache.