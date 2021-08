Fehlende Teile: Nächste Zwangspause im BMW-Werk Regensburg

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats muss das Regensburger BMW-Werk wegen Materialmangels die Produktion herunterfahren. Ab Montag stehen die Bänder für mindestens eine Woche still, der Produktionsstopp könnte aber noch länger dauern. Davon sind 4.000 bis 4.500 Mitarbeiter betroffen, die überwiegend in Kurzarbeit gehen werden, wie das Werk mitteilte.

Es fehlen Halbleiter

Der Grund für den Produktionsstopp ist dem Konzern zufolge der weiterhin eingeschränkte Nachschub bei den Halbleitern. Diese Bauteile stecken in zahlreichen Elektroniksystemen.

Ob in der Woche ab 30. August die Produktion wieder anlaufen kann, ist dem Konzern zufolge noch nicht klar. Wegen der "dynamischen Entwicklung an den Teilemärkten" könnten die entsprechenden Entscheidungen nur "sehr kurzfristig" getroffen werden, heißt es in einer BMW-Mitteilung.

Zweiter Lockdown für BMW Regensburg

Schon einmal Ende Juli musste BMW in Regensburg seine Produktion wegen fehlender Halbleiter für eine Woche stoppen. Weil nach der ersten Zwangspause Werkferien anstanden, konnte die Produktion erst am 9. August wieder hochgefahren werden. Nur 14 Tage später ereilt das BMW-Werk Regensburg nun die nächste Zwangspause.

Hauptursache für die Lieferengpässe sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft.