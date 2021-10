Fehlende Fahrzeuge: Auch bayerisches Kfz-Gewerbe betroffen

Nachdem die Autohäuser erst vor ein paar Monaten wieder öffnen durften, leeren sich nun wieder Verkaufsräume und Autohöfe. Diesmal fehlen nicht Kunden, sondern Fahrzeuge. Und wenn keine Neuwagen verkauft oder geleast werden können, werden auch weniger Gebrauchte von den potentiellen Käufern zurückgegeben.

"Angespannte Lage auf Kfz-Markt"

Der Verband des bayerischen Kfz-Gewerbes spricht auf Anfrage von einer sehr angespannten Lage auch auf dem Markt für Gebrauchtwagen und von einer insgesamt hohen Herausforderung für die rund 7.000 Innungsbetriebe im Freistaat. Schon das wichtige Frühjahrsgeschäft sei in diesem Jahr ausgefallen, einige Betriebe hätten Einbußen von über 25 Prozent.

Fokus auf Servicegeschäft

Der Verband rechnet nicht mit einer schnellen Entspannung, sondern setzt wieder auf das Servicegeschäft, also Wartung und Reparaturen. Davon haben die Verkäufer in den Autohäusern nichts. Ihr Gehalt setzt sich aus einem geringen monatlichen Fixbetrag und Provisionen zusammen. Die Einkommenshöhe der Händler hängt also entscheidend davon ab, wie viele Fahrzeuge sie verkaufen. Doch selbst wenn sie wollten, können sie aktuell gar nicht mehr absetzen.

Deutsche Automobilhersteller bedingt lieferfähig

Denn auch die Lage der Neuwagen ist zurzeit angespannt. Anfang Oktober hatte der Münchner Automobilhersteller BMW seine Zahlen veröffentlicht. Zusammen mit seinen Marken Mini und Rolls Royce hat der Autobauer im abgelaufenen Quartal insgesamt 593.000 Fahrzeuge verkauft. Das ist im Vergleich zum Vorjahresquartal ein deutlicher Rückgang von zwölf Prozent.

BMW ist da kein Einzelfall. Vor kurzem hat auch Mercedes-Benz bestätigt, dass wegen der Chipkrise mitunter nicht alle Fahrzeuge mit der kompletten Ausstattung ausgeliefert werden können. Betroffene Kunden können in solchen Fällen ihr bestelltes Auto mit einer reduzierten Ausstattung zu einem günstigeren Preis bekommen, bietet Mercedes-Benz an.

Kurzarbeit bei Audi

Der Automobilhersteller Audi hat bekannt geben, dass an den Standorten in Ingolstadt und Neckarsulm Mitarbeitenden in der Produktion teilweise weiter in Kurzarbeit bleiben werden. Grund sei, dass die Teileversorgung weiterhin kritisch bleibe, heißt es von der VW-Tochter.

Autozulieferer fordern Unterstützung

Auch die deutschen Autozulieferer beurteilen ihre Lage gerade kritisch. In einem "Brandbrief" an die Automobilindustrie und die Bundesregierung haben sie vor einem Kollaps der Lieferkette gewarnt. Unter anderem die Produktionsstopps aufgrund des Chip-Mangels und die drastisch gestiegenen Energiekosten gefährdeten den Standort Deutschland, warnen die Zulieferer-Verbände.

Die aktuelle Situation sei hochgefährlich für die mittelständische Zulieferstruktur, erklärt Bernhard Jacobs, Geschäftsführer des Industrieverbandes Blechumformung (IBU). Hans Führlbeck, Chef des Deutschen Schraubenverbands (DSV), appelliert an die Autohersteller, das Chip-Risiko nicht auf die Zulieferer abzuwälzen. Die gute Ergebnislage der Hersteller lasse das sicherlich zu. Nach Angaben der Verbände verursachen die Produktionseinschränkungen der Automobilhersteller bei Zulieferern Umsatzeinbrüche von über 30 Prozent.

Die Verbände fordern außerdem, dass der Staat eingreift, um Energiekosten für die Unternehmen zu begrenzen, heißt es in dem Schreiben.