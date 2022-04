Fehlende Bauteile: Produktionsstopp bei BMW in Regensburg

Zuliefer-Probleme sorgen im BMW Werk Regensburg ab Montag erneut für einen Produktionsstopp. Die ganze Woche können am Standort keine Autos gefertigt werden.

Angespannte Lage für die Automobilbranche

Da, wo normalerweise unter anderem 1er, 3er sowie E-Auto und Hybridmodelle produziert werden, stehen erneut die Bänder still - und das nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Wieder sind es fehlende Bauteile, die den mindestens einwöchigen Produktionsstopp notwendig machen. Ins Detail will ein Werkssprecher nicht gehen.

Er verweist aber auf die allgemein angespannte Lage für die Automobilbranche. So würden weiter Halbleiter, aber auch Bauteile aus der Ukraine fehlen. Dort werden unter anderem Kabelbäume gefertigt.

BMW muss wohl Kurzarbeit beantragen

Vom Produktionsstopp sind erneut mehrere Tausend der insgesamt 9.000 Mitarbeitenden am Standort Regensburg betroffen. Wenn der Ausfall nicht durch den Abbau von Arbeitszeitkonten ausgeglichen werden kann, muss je nach Einzelfall wohl auch Kurzarbeit beantragt werden.

Eine Prognose, ob die mehreren Tausend Beschäftigten kommende Woche wieder regulär arbeiten können, kann das Werk Regensburg derzeit noch nicht abgeben. Man müsse von Woche zu Woche entscheiden, so der Werkssprecher.