Fata-Morgana oder richtiger Weg? Die Finanztransaktionssteuer

Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist mächtig stolz auf seine Steuer, an der er eigenen Angaben zufolge zwei Jahre lang gefeilt habe. Er sei überzeugt, dass die Abgabe tauge, sagte Scholz. Die europäische Finanztransaktionssteuer (FTS) soll zunächst in zehn Ländern auf Aktienkäufe eingeführt werden. Schon Scholz‘ Vorgänger Wolfgang Schäuble hatte sich von 2011 an an der Steuer abgearbeitet. Die Abgabe ist international angelegt. Sonst nämlich würde sie nichts taugen, wie Michael Grosse-Brömer, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, sagt.

"Das national zu machen schwächt ja auch den Börsenstandort Deutschland und es macht wenig Sinn", erklärt Grosse-Bömer. Richtig sei deswegen der Ansatz einer internationalen FTS, den auch Scholz verfolge.

Finanztransaktionssteuer trifft in Deutschland Aktien von 145 Konzernen

In zehn Ländern soll die Finanztransaktionssteuer gelten: In Deutschland, Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Slowenien und in der Slowakei. Die Steuer gilt nur für Papiere von Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Euro wert sind. In Deutschland trifft das auf 145 Konzerne zu.

Kritik an dieser Klausel kommt von den Liberalen: Katja Hessel sitzt für die FDP im Finanzausschuss und findet diese Einschränkung höchst ungerecht. "Es wird ja dann nur ein Teil der Aktien besteuert und gerade die kleinen Anleger nehmen nur die sicheren Werte, also die großen Aktien", sagt Hessel. Damit würde der Kleinsparer noch ein ganzes Stück mehr bestraft.

Einnahmen sollen die Grundrente der Koalition finanzieren

Die Steuer soll 0,2 Prozent betragen: Wer für 1.000 Euro Aktien kauft, zahlt eine Steuer von zwei Euro. Daher kann der SPD-Finanz-Experte Andreas Schwarz über die Argumentation der FDP, Kleinsparer würden damit belastet, nur lachen. Für Schwarz ist etwas anderes wichtig: "Wir besteuern jetzt Aktienverkäufe mit 0,2 Prozent und erwarten 1,5 Milliarden Einnahmen. Diese Einnahmen investieren wir wieder in die Grundrente und damit schließt sich der Kreis."

Natürlich hätten sich die Sozialdemokraten mehr vorstellen können, aber da es sich um ein europäisches Projekt handele, hätten auch hier Kompromisse geschlossen werden müssen. Hinter vorgehaltener Hand wird vor allem Frankreich dafür verantwortlich gemacht, dass nicht mehr ging - vor allem, dass hochspekulative Geschäfte oder Finanzwetten von der Steuer ausgenommen sind.

"Etikettenschwindel“ – Opposition nicht überzeugt

Der Opposition reicht das nicht. Für den Grünen-Fraktionschef Toni Hofreiter ist das Gesetz "im besten Sinne ein Etiketten-Schwindel".

Und auch der Linkspartei geht der Scholz'sche Ansatz nicht weit genug. Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali findet es zwar grundsätzlich gut, dass ein solches Gesetz kommt. Jedoch sehen ihr die aktuellen Pläne zu viele Ausnahmen vor. "90 Prozent der Finanztransaktionen werden davon gar nicht erfasst. Das heißt, diese Pläne reichen in jedem Fall nicht aus."

Uneinigkeit bei der CSU in der Bewertung des Vorschlags

Kalt erwischt wurde offenbar die CSU vom Scholz'schen Vorstoß: Jedenfalls war man sich in der Bewertung überhaupt nicht einig. Während CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Steuer als den "richtigen Weg“ lobt, spricht sein Fraktionskollege Hans Michelbach von einer Fata Morgana und ergänzt: "Das ist wieder einmal gewollt, aber nicht gut gemacht und nicht gekonnt.“

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) sieht die Pläne ähnlich kritisch: "Die Finanztransaktionssteuer in der von Bundesfinanzminister Scholz nun geplanten Form trifft nicht - wie ursprünglich vorgesehen - Finanzspekulanten, sondern vor allem Aktiensparer.“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz dürfte diese Frage nicht umtreiben. Er braucht das Geld für die Finanzierung der Grundrente.