Fastenzeit: Fünf bayerische Bockbiere im Test

Fastenzeit ist Starkbierzeit. Nicht umsonst gelten Bockbiere mehr als Nahrungsmittel denn als Getränk. In Zeiten von Corona kommt das Starkbier allerdings aus der Flasche - und wird daheim getrunken. Doch welches Starkbier ist zu empfehlen? Die BR-Redaktion mehr/wert hat fünf Bockbiere einem Test unterzogen.

Sind alle fünf Starkbiere auch wirklich stark?

Das " Fernseh-Bier" – vom Starkbieranstich auf dem Nockherberg bekannt ist der Salvator der Münchener Paulaner-Brauerei.

– vom Starkbieranstich auf dem Nockherberg bekannt ist der Salvator der Münchener Paulaner-Brauerei. Das " Supermarkt-Bier" von Oettinger. Die Brauerei aus dem Landkreis Donau-Ries im bayerischen Schwaben gilt als besonders günstig.

von Oettinger. Die Brauerei aus dem Landkreis Donau-Ries im bayerischen Schwaben gilt als besonders günstig. Ein typisches "Franken-Bier" : der dunkle Bock der Brauerei Göller, gebraut im historischen Ortskern von Zeil am Main in Unterfranken.

: der dunkle Bock der Brauerei Göller, gebraut im historischen Ortskern von Zeil am Main in Unterfranken. Mit im Rennen ist auch ein klassisches "Kloster-Bier" : Der Doppelbock Dunkel der Klosterbrauerei Andechs.

: Der Doppelbock Dunkel der Klosterbrauerei Andechs. Und ein "Kultur-Bier": Der Operator der Schlossbrauerei Odelzhausen wurde erstmals 1963 zur Eröffnung des wiederaufgebauten Nationaltheaters in München ausgeschenkt.

Das erste Kriterium beim Starkbier-Test: Der Preis

Starkbier ist generell teurer als Helles oder Pils. Aber schließlich trinkt man das Bockbier in der Regel nicht täglich und auch nicht in größeren Mengen. Dennoch sind die Unterschiede gewaltig. Die Spanne reicht von 9,80 Euro für ein Tragerl Oettinger Bock bis zu knapp 22 Euro für den Operator.

"Auf der einen Seite ist der Herstellungsprozess aufwendiger. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Das Bier braucht mehr Zeit für Reife und Lagerung. Also insgesamt ist die Produktion schon teurer." Dr. Lothar Ebbertz, Hauptgeschäftsführer Bayerischer Brauerbund

Kriterium Nummer zwei: Die Optik

Das Auge trinke schließlich mit, erklärt Fabian Staudinger. Er ist Dozent an der renommierten Doemens-Akademie in Gräfelfing, wo Braumeister aus aller Welt ausgebildet werden. Fabian Staudinger schaut sich die ausgewählten Starkbiere an und beurteilt Schaum, Kohlensäurebildung und Farbe. Natürlich weiß er nicht, welche Biere ihm präsentiert werden.

"Rein bockbiertechnisch sind das hier schöne verschiedenfarbige Vertreter von Bockbier. Und da ich mich beim Bier sowieso nicht so richtig festlegen kann, würde ich sagen, für die momentane Situation gefällt mir dieser hier am besten" und weist auf das "Kulturbier", den Operator aus Odelzhausen.

Das entscheidende Kriterium: Der Geschmack der Starkbiere

Die Redaktion mehr/wert lässt die Bockbiere verkosten von Biersommelier Lukas Bulka, der das Münchner Bier- und Oktoberfestmuseum leitet. Er lässt sich Zeit und probiert in Ruhe die Bockbiere. Und welches ist sein persönlicher Favorit? "Also so von der Süffigkeit oder auf Neudeutsch Drinkability her, würde ich jetzt zu diesem tendieren." Und das ist der dunkle Doppelbock der Klosterbrauerei Andechs. "Das ist für mich einfach rund und geschmacklich interessant. Der passt mir."

Das mehr/wert-Fazit: Keiner fällt durch

Durchgefallen ist beim Check kein einziges Starkbier. Es lohnt sich also durchaus, peu à peu die Vielfalt der mehr als 600 bayerischen Brauereien zu erkunden – es muss ja nicht innerhalb nur einer Fastenzeit sein.